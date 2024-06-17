Bu bayram da kendimizi kestik! En az 5 bin yaralı!
Kurban bayramının ilk gününde, kurban kesimi sırasında yaralanıp tedavi altına alınan "acemi kasaplar" hastanelerin acil servislerini doldurdu. İstanbul'da 513, Bursa'da 305, Kocaeli'nde 328, Adana'da 196 kişi kendisini kesti. Yurt genelinde en az 5 bin kişi hastanelik oldu
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Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayanlar hastanelerin acil servisine gitti. İstanbul’da saat 12.00 itibariyle kamu hastanelerine başvuran kişi sayısının 513 olduğu öğrenildi.
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, "Şu ana kadar 50 hastamıza hizmet verdik. Bunlardan 7'sini ameliyathaneye çektik, geri kalanların ilk müdahalelerini serviste bitirdik. Bu sayının gün sonuna doğru 100'ü geçeceğini düşünüyoruz" dedi.
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Bursa'da bayram namazının ardından saat 13.00'e kadar olan sürede 305 kişi, kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaraladı. Hayvanlarını kendileri kesmek isterken yaralananlar, hastanelerde tedaviye alındı.
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Kocaeli'de bayramının ilk gününde 328 kişi kurban keserken bıçak, satır veya hayvanın tekmesiyle yaralandı.
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Adana'da, 196 acemi kasabın kendini yaralayarak hastanelere başvurduğu öğrenildi. Kars'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde 52 kişi kurban keserken kendisini yaraladı.
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Sakarya'da da kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere giden 368 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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Çankırı'da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 249 vatandaş, soluğu hastanede aldı.
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Elazığ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 27 kişi hastanelere başvurdu.
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Trabzon genelinde sabah saatlerinden itibaren kurban kesmek isteyenlerden 126'sı, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Rize'de ise bayram namazının ardından kurban keserken yaralanan 103 kişi, hastanelere başvurdu.
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Giresun'da 22, Bayburt'ta 40, Artvin'de 14, Ordu'da 122 ve Gümüşhane'de 6 kişi de kesici aletler ve hayvan darbeleri sonucu yaralandı.
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Düzce'de ise dün sabah saatlerinden itibaren 62 kişi, acil servislerde tedavi altına alındı.
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Zonguldak'ta kurbanlık kesiminde yaralanan 93 "acemi kasap", başta Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu.
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Bolu'da ise kent merkezi ve Gerede ilçesinde kesim işlemleri yaparken yaralanan 52 kişiye hastanelerde müdahale edildi.
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Tekirdağ'da profesyonel kasaplardan destek almadan kendileri kesmek isteyen toplam 213 vatandaş, soluğu hastanede aldı.
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Kesim sırasında Edirne'de 22, Kırklareli'nde 7 kişi, hayvanların darbesiyle ya da kesici aletlerle yaralandı.
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Gaziantep'te, kurban keserken yaralanan 46 acemi kasap, hastanelik oldu. Bazı kurbanlıklar da çocukların gözü önünde kesildi.
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Yalova'da dün saat 13.00'e kadar hastaneye başvuranların sayısının 15 olduğu öğrenildi.
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde de kurbanlık kesimi sırasında yaralanan 30 kişi hastaneye getirildi.
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Osmaniye'de kent merkezi ve ilçelerde kurban keserken yaralanan 50 kişi hastanelere başvurdu.
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20 acemi kasap, başta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.