'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı'nın, dün akşamki konuklarından biri de Deniz Uğur oldu. Babasının opera sanatçısı ve annesinin de balerin olmasının kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu dile getiren ünlü oyuncu, "Sahne tozu yutarak büyüdüm. Oyunculuk yapmak istedim. Başta ailem karşı çıktı. Yıldız Kenter'in öğrencisi oldum. İlk oyunum Nevra Serezli ve Cihan Ünal ile 'Çetin Ceviz'di." şeklinde konuştu
Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, son programında; oyuncu Cansel Elçin, oyuncu Deniz Uğur, müzisyen Vedat Sakman, serbest dalış sporcusu Bilge Çingigiray ve balıkçı Kahraman Altun'u ağırladı.
Fransa'dan Türkiye'ye gelişini anlatan Cansel Elçin, "Fırsatlar burada geldi. Gurbetçi aileyiz. 9 yaşındayken İzmir'den direk Paris'e gittik. Kompleks yaptığım zamanlar oldu. Anma sonra avantaj olduğunu anladım. Para kazanıp Türkiye'ye dönmek istiyorduk ama orada kaldık. Kültür sahibi olmayınca para kazanmanın bir anlamı olmuyor. Tiyatroya girdiğimde bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Bir gün Tomris Giritlioğlu aradı. Sonra 'Kırık Kanatlar' dizisinde rol aldım." dedi.
Fransa ve Türkiye'deki tiyatronun arasında pek fark olmadığını dile getiren Cansel Elçin, "Burada da çok güzel oyuncular var. Amedeus var örneğin." diye konuştu.
"BABA OLMAK İSTİYORUM"
Meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile evli olan Elçin, "Baba olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
"SAHNE TOZU YUTARAK BÜYÜDÜM"
Babasının opera sanatçısı ve annesinin de balerin olmasının kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Deniz Uğur, "Sahne tozu yutarak büyüdüm. Oyunculuk yapmak istedim. Başta ailem karşı çıktı. Yıldız Kenter'in öğrencisi oldum. İlk oyunum Nevra Serezli ve Cihan Ünal ile 'Çetin Ceviz'di." ifadelerini kullandı.
"SİYASİ LİDERLERİ İZLİYORUM"
Yeni dizisi 'Börü 2039' için siyasi liderleri gözlemlediğini söyleyen usta oyuncu, House of Cards'ta Kevin Spacey'e hayran olduğunu belirtti. Uğur, "Kötü bir karakteri oynamasına rağmen büyülenmiştim." dedi.
"90'LI YILLARLA MÜZİK DEJENERE OLDU"
Müzik hayatının 57. yılında olan usta sanatçı Vedat Sakman, "90'lı yıllardan sonra gelen popülizmle müziğin çok dejenere edildiği döneme girdik. 30 senedir dünyada da böyle. Kulakta takılı kalan şarkılar pek yok." açıklamasında bulundu.
Yeni müzisyenler hakkında konuşan Sakman, "Değerli arkadaşlarımız var ama bilinmiyorlar, yakında bilinecekler. Ülkenin içinde bulunduğu durumda müzik biraz arkada plana itilmiş halde. Yıllar önce kaset kuyrukları olurdu. Şimdi ise insanlar müzikle pek ilgili değiller. Pandeminin bir üretime faydası oldu." ifadelerini kullandı.
"HERKESİN YAPTIĞINI DEĞİL, YAPMADIĞINI YAPMAK LAZIM"
Balık restoranı işletmecisi Kahraman Altun, "Rumeli Kavağı balıkçıların bölgesi. Çocuk yaşlarda balıkçılığa başladım. O dönemlerde midye işi çok yaygındı. Günde 33 bin tane midye çubukladığımızı biliyorum." dedi.
Kalkan balığı meşhur olan Altun, "Herkesin yaptığını değil, yapmadığını yapmak lazım dedim. Kalkanı meşe odunun ateşinde pişirmeye başladık." diye konuştu.
Kendine işlerini büyütmesiyle ilgili teklifler geldiğini söyleyen Kahraman, "Bu iş burada kuruldu. Burada güzel. İstanbul'un ucunda Rumeli Kavağı'nda. Bebek'e, Kuruçeşme'ye açsan, bu iş bozulacak. Potansiyel artacak. Domatesimiz, yağımızı kendimiz yapıyoruz. Hükmedemeyeceğim işi yapmam. Her şey pişerken başında duruyorum. Arkadaşım gelince oturamıyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.
Kahraman ayrıca, "Nusret, Nişantaşı'nda aldığı otelin altına mekan açalım dedi, "Burada ne işim var" dedim." diye konuştu.
"6 DAKİKA NEFESİMİ TUTABİLİYORUM"
Serbest dalış sporcu olan Bilge Çingigiray, "2017'de ilk defa Guinness Rekoru denemek istedim. Yarışma kategorisi değil. 81 metre tek nefeste yürüdüm. 2 dakika 17 saniye sürdü. 6 dakika 32 saniye ile Türkiye rekoru sahibiyim." ifadelerini kullandı.
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Deniz Uğur: Sahne tozu yutarak büyüdüm/deniz-ugur-sahne-tozu-yutarak-buyudum-3333647-magazin
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