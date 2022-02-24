'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı'nın, dün akşamki konuklarından biri de Suzan Kardeş oldu. "Hayalim arkeolog olmaktı" diyen ünlü oyuncu ve şarkıcı, hem sanat yolculuğunu hem de bilinmeyenlerini anlattı
Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, son programında; makyöz, oyuncu Suzan Kardeş, şarkıcı Şenay Lambaoğlu, milli sörfçü Çağla Kubat ve şef Pınar Taşdemir'i konuk etti.
Oyunculuk, şarkıcılık ve makyözlüğünün yanı sıra aynı zamanda işletmecilik de yapan Suzan Kardeş, "Meyhaneler, otel, restoran ve barın annesi gibidir. Meyhaneme salı günü rock'ç gelirdi. Şebnem Ferah, Makber'i söylerdi. Ayda bir şairler toplanırdı. Bir katı onlara kaptırdım. Şairler daha kitapları yayınlamadan önce gelip şiirlerini okurlardı. Böyle bir ortamda senin beslenmeme şansın yok. Ben kendimi hep bilgi sağıyor gibi hissederdim." dedi.
"MEYHANEDEN VAZGEÇTİM"
Sanatçı, ayrıca, "Sadece meyhane değildi bizim mekan başka bir şeydi. Yılmaz Erdoğan bir gün, 'Suzan kısmet olursa senin meyhaneni yazacağım' dedi. Sonra Bir Demet Tiyatro için de Yılmaz bir meyhane sahnesi yazdı. Sonra meyhanemi tekrardan açtım. Sonra bir firma tekrardan benimle mekan açmak istedi ama 'vazgeçtim' dedim çünkü son masayı beklemek istemiyordum. O son masa senin gönderemediğin, orada olmaya ihtiyacı olan ama senin de kıyamadığın arkadaşın oluyor. Bütün gece o lambalar yanıyor gitmesini bekliyorsun." ifadelerini kullandı.
"HAYALİM ARKEOLOG OLMAKTI"
13 yaşında meslek hayatına başlayan Suzan Kardeş, "Abilerimi askerlere aldılar. Okuldan çıkışlarda mecburen çalıştım. Hayalim arkeolog olmaktı." diye konuştu.
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen yapımı 'Aziz'de rol alan Suzan Kardeş, "Çok iyi bir işteyim." dedi.
Oyunculuk yolculuğundan bahseden Kardeş, "Bir Demet Tiyatro'da rolü alan bir kişi oyuna gelmedi. Yılmaz Erdoğan, 'Penceredeki kadını sen oynar mısın?" dedi. Ardından bu yolculuğum başladı." ifadelerini kullandı.
"SEZEN, ADI GİBİ SEZİYOR"
Sezen Aksu'nun kendisinde çok önemli bir yeri olduğunu belirten sanatçı, "Sezen'in 'hadi' dediği zaman şarkı söyleseydim bu sene 40 yıl olacaktı. O beni çok iyi izliyormuş ve neler yapabileceğimi biliyormuş. Adı Sezen ya seziyor. " diye konuştu.
'Bergen'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah hakkında övgü dolu sözler söyleyen Suzan Kardeş, "Sadece benzemeyle kalmadı. Size oyunculuğunu, nasıl şarkı söylediğini anlatamam." dedi.
"UMUT ELİMİZDEKİ EN KIYMETLİ DUYGU"
Almanya doğumlu olan müzisyen Şenay Lambaoğlu, Almanya'dan Türk futbolcuların ve müzisyenlerin çıkması hakkında "Oradaki eğitim sistemi biraz daha farklı olması etkili sanırım. Özgür ve hayal kurmaya daha fazla zaman kalıyor galiba. Müziğe caz ile başladım. Radyo ile tanışmam Türkiye'de oldu. Bir dönem caz şarkıcısı olarak Türkiye'de iş yapmak çok iyiydi ama şartlar zorlaştı. Yine de umut etmek elimizdeki en kıymetli duygu." diye konuştu.
"3 DÜNYA ŞAMPİYONU DERECESİ ELDE ETTİK"
Spor tutkusu nedeniyle televizyon hayatını bırakan milli sörfçü Çağla Kubat, "2010 yılında kulübümü açtım. Çocuk ve gençleri yetiştiriyoruz. Şampiyonlar çıkarıyoruz. 3 tane dünya şampiyonu derecesi elde ettik. Çok mutluluk verici. Eşimle de meslektaşız." dedi.
"ŞEFLİK PLANIMDA YOKTU"
Şef Pınar Taşdemir ise aşçılık hikayesini anlattı. Taşdemir, "Planımda olan bir meslek değildi. Tesadüf eseriydi. Pek çok şey denedim. Restoran içinde olmak içinde beni mutlu ediyordu. Sonra aşçılık eğitimi aldım." şeklinde sözlerini sürdürdü.
Son dönemdeki zamların işletmeleri zorladığını belirten Taşdemir, "Fiyatlandırma yaparken utanıyorum. Çok daha fazla ciro yapıyoruz ama banka hesabımızdaki para azalıyor. Her şeyden kısmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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