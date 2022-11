"Fikrimi çaldılar!"

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', birbirinden renkli konuklar ve keyifli bir sohbetle Bloomberg HT ekranlarındaydı. Bu haftanın konukları yazar Ayşe Kulin, oyuncu Esra Dermancıoğlu, müzisyen Özlem Olgun ve Soner Olgun oldu.

"ÇOK GENÇ YAŞTA EVLENDİM, HATAYDI"

Babasına çok düşkün olduğunu söyleyen Ayşe Kulin, "Babam beni hep büyük yerine koyardı. Annemin gözünde hep çocuktum yani hiç büyümedim gibi bir şeydi" dedi.

İki kez evlenen ünlü yazar, "Ailem beni çok sıkardı, muhafazakar da değillerdi ama herkesin partiye gittiği yaşlarda bana akşam çıkmak yasaktı, üzülürdüm. Eve akşam 7'de dönerdim. Onun için gezeyim, eğleneyim diye açıkçası evlendim, hataydı. Çok gençtim, 18-19 yaşındaydım" ifadelerini kullandı.

Ayşe Kulin

Mehmet Sarper'den iki çocuğu olan Ayşe Kulin, ikinci kez evlenince eski eşiyle korkunç bir velayet savaşına girdiğini de belirtti. Kulin yaşananlarla ilgili detay vermek istemedi.

Ayşe Kulin, ikinci eşi Eren Kemahlı ile Türkiye'nin ilk otomobil dergisini çıkardığını söyledi. Kemahlı ile evliliğinden de iki çocuğu dünyaya gelen Kulin, sekiz torunu olduğunu açıkladı.

İlk kitabını 1984'te çıkaran ve 35 kitabı olan Ayşe Kulin, "İki edebiyat fakültesi de bitirebilirsiniz ama bir şeyi okutabilmek ya da iyi bir yemeği yapıp yedirebilmek, insanın içinden gelir. Denizi arayan nehir gibi akar yolunu bulur. Onun içinde çalışmak lazım" diye konuştu.

Son kitabı "Her Yerde Kan Var" ilgili de açıklamalarda bulunan Ayşe Kulin, "Her yazarın bir baş yapıtı olur ya; Benimki Her Yerde Kan Var"dı. Çok severek yazdım ve beğendim. Her kitabımı beğenmem. Çok emek verdim." dedi.

"FİKRİMİ ÇALDILAR"

Zaman zaman depresif zaman zaman da eğlenceli bir insan olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor" dedi.

Oyunculuk serüvenini anlatan Esra Dermancıoğlu, "Şahika Tekand'da eğitim aldım. Ardından Ece Yörenç'ten bir teklif geldi, 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' ile başladım. Ece, 'Mukaddes' karakterini yazarken benim de oyunculuğa başlamak istediğimi görmüştü. Çok güvenemediler aslında başlarda. Çünkü hiçbir tecrübem yoktu oyunculukla ilgili. 2009'da başladı serüvenim, buralara kadar geldi" ifadelerini kullandı.

Esra Dermancıoğlu

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinden sonra her sezon çalıştığını belirten oyuncu, senaryo yazdığını da söyledi. Esra Dermancıoğlu, "Çekilen var ama senarist ben değilim. Senaryomu yürüttüler. Fikir hırsızlığına 'hayır' diyelim. Fikrimi çaldılar. Çok büyük bir suç. Senin evine girip herhangi bir eşyanı almasından farkı yok" şeklinde sözlerini sürdürdü.

'Avrupa Yakası'nda küçük bir rol aldığını belirten oyuncu, "Kendimi gösterdiğim yer 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisidir" dedi. Dermancıoğlu, "Oynadığım rolleri seviyorum. Bir bakireyi de oynamak isterim" diye konuştu.

Üç kez evlilik yaşayan oyuncu, "19 yaşında bir kızım var o da Amsterdam'da okuyor" dedi.

Cümbüş adlı müzik aletinin mucidi olan Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan ünlü oyuncu, "Cümbüş dükkanı Unkapanı'nda. Dayımın oğulları işletiyor. Benim cümbüşe merakım olmadı. Ailem cümbüş çalardı ben arka odaya kaçardım. Pek aileci olamadım" ifadelerini kullandı.

"SONER ÇOK ENTELEKTÜEL"

Uzun yıllar gazetecilik yapan Soner Olgun, "1991'de emekli oldum" dedi.

Özlem Songun ile eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı: Vokalist bir arkadaşım vardı. Ben de boştaydım. Ben dedim; 'Kim Soner Olgun?' Sahnesini izledim. Bu sakalları ben kısalttım. Popçularla çalışıyorum o döneme kadar. Türkü söylüyordu Soner. 'Bir deneyeyim' dedim. Kafamdaki şeyi öldürdü. Çok entelektüel bir adam çıktı.

Özlem Olgun ve Soner Olgun

Soner Olgun ise, "Özlem çok karanlık bir ortamda, karanlık bir Soner'i aydınlığa çıkardı elinden tutup. Evin yolunu bilmeyen bekar bir adamdım. Bana karşı çok sabırlı ve müşfik davrandı. Evliliğe de karşıydım bu arada. Bir süre sonra teslim olduk" dedi.

Soner Olgun ayrıca, "Nükhet Duru ile 1.5 yıllık çalışmamız oldu. 1991'de 'Mahmure'yi yaptık. Şarkı da bizim şarkımız her ne kadar kendisi bizden bahsetmese de... " diyerek sitemde bulundu.