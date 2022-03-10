"Aile işiyle uğraştım ama beceremedim"

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Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, dün akşamki programında; Gezgin-müzisyen Ayhan Sicimoğlu, oyuncu Dilek Türker, şarkıcı Özge Fışkın ve şef Cihan Kıpçak'ı ağırladı.

"AİLE İŞİYLE UĞRAŞTIM AMA BECEREMEDİM"

Ayhan Sicimoğlu, Fatih Altaylı'nın "Sanayici, zengin, tüccar bir ailenin şanslı doğmuş bir çocuğusunuz. Neden ailenin diğer üyeleri gibi ticaretle uğraşmadınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Denedim, beceremedim. Aile işiyle uğraştım ama olmadı. Aile işini hobi olarak yaptım. Annem çok istedi. Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğumuz zamanlar oldu ama sürdürmedim.

"BABAM 'ÇOCUKLARIM İKİ ENSTRÜMAN ÇALACAK, İKİ LİSAN KONUŞACAK' DERDİ"

Müzik kariyeri hakkında konuşan Sicimoğlu, "Ailede müzisyen yok. Çocukluktan geliyor. Zamanında piyano, akordiyon ve mandolin eğitimi aldım. Bu yolu seçince ailemden hiç tepki almadım. Babam 'benim çocuklarım iki enstrüman çalacak, iki dil de lisan konuşacak.' derdi." ifadelerini kullandı.

"ELEKTRONİK MÜZİĞE TAHAMMÜLÜM YOK"

Sicimoğlu ayrıca, "Bir sürü insan bana kızacak ama tahammül edemediğim ve onu müzik olarak saymadım elektronik müzik beni öldürecek. Tamamen bilgisayarda yapıyorlar. Nasıl dinleniyor, nasıl dans ediliyor ama anlamıyorum. Kızım da bana çok geri kafalısın diyor. Bu tür müziklerden dolayı bazı mekanlara gitmiyorum." diye konuştu.

Latin All Stars grubu hakkında konuşan Sicimoğlu, ekibin dağılmadığını söyledi. 25 Mart'ta Alaçatı Ot Festivali'nde sahne alacaklarını belirtti.

"EUROVISION SÜRPRİZ OLDU"

Türkiye'nin Eurovision'u kazandığı dönemde Sertab Erener'in vokalisti olan Şarkıcı Özge Fışkın, "2000-2005 arası Sertab Erener ile çalıştık. Yarışmada vokalistlik yapmanın yanı sıra dans da etmiştim. Bana sürpriz oldu. Diğer üç kızımız profesyonel dansçıydı. Milli bir meseleydi tabi. En büyük korkum da çıplak ayakla dans ediyorduk, zemin kaygan. Allah'tan düşmedim." dedi.

Fışkın, "Yüksek dinlenme oranlarına sahip olunca streaming kanallarından para kazanabiliyorsunuz. Avantajları da var, dezavantajları da var. Albümler artık kalmadı." diye konuştu.

"MUTFAKLA KÜÇÜK YAŞLARDA TANIŞTIM"

Hollywood oyuncularına Türk yemekleri yapan şef Cihan Kıpçak, Türkiye'de hamburgerin bu kadar popüler olması ile ilgili, "İnsanlarımız kültür olarak kendine yakın buluyor. Köfte ekmek kültürümüz var." ifadelerini kullandı.

Günlük maliyetlerle ilgili konuşan Kıpçak, "Günlük bir hareketler yapamıyoruz. Menü basımı ve bütün dükkanlara dağıtılması zor." dedi.

Şeflik hikayesini anlatan Kıpçak, "Bilkent Üniversitesi Turizm İşletme mezunuyum. Babam da restorancıydı. Benim avantajım Marmaris İngiliz ağırlıklı olduğu için dünya mutfağını çok küçük yaşta tanıdım. O dönemlerde Hint ve Çin mutfağı da vardı." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"DİJİTAL DÜNYA İNSAN RUHUNU BOŞALTIYOR"

Oyuncu Dilek Türker ise dijitalleşen dünya ile ilgili, "Müthiş dijital güç inkar edilemez. Kolaylıkları fevkalede. Yalnız sanal dünyanın insan ruhunun içini boşalttığını inanmaya başladım. Bir de metaworlds diye bir şey çıktı. İnsanlar şiir okumuyor, birbirlerine dokunmayı bilmiyor." dedi