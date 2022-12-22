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Müjde Uzman: O yarışmaya neden girdiğimi bile hatırlamıyorum - Magazin haberleri

Müjde Uzman: O yarışmaya neden girdiğimi bile hatırlamıyorum

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' dün akşam izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de Müjde Uzman oldu. 2001'de Elite Model Look adlı yarışmada birinci seçilen Uzman, "Mankenliği sıkıldığım için bıraktım. O yarışmaya neden girdiğimi bile hatırlamıyorum" dedi

Giriş: 22.12.2022 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de canlı olarak yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de oyuncu Müjde Uzman, şef Somer Sivrioğlu, sosyal medya fenomeni Röportaj Adam ve şarkıcı Dicle Olcay'ı ağırladı.

  • "MANKEN YA DA OYUNCU OLMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

    2001'de Elite Model Look adlı yarışmada birinci seçilen Müjde Uzman,  "Mankenliği sıkıldığım için bıraktım. O yarışmaya neden girdiğimi bile hatırlamıyorum. Çağırdılar, gitmek istemedim. Kazanacağımı düşünemedim. 'Nasıl elenirim?' diye düşünürken kazandım. Niyetim manken de oyuncu olmak da değildi. Doktor ya da mühendis olmak isterdim. Kurumsal hayatı severim. Müziği sevdiğim için VJ'lik yapmaya başlamıştım. Aslında televizyonla tanışmam böyle olmuştu. Sonra yavaş yavaş oyunculuğa geçiş yaptım" dedi.

  • "SEKTÖRDE 20'NCİ YILIM ARTIK BİR ŞEYLER SÖYLEMEK İSTİYORUM"

    SHOW TV'nin beğenilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde de rol alan Müjde Uzman, sözlerini "Çok hoşuma giden bir yapım. Yine güzel şeyler söylemeye çalışan ve niyet eden bir işimiz var. Çok arkasındayım söylemek istediği şeyin" şeklinde sürdürdü. 

  • "ÜLKEDE GÜNDEM ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR"

    Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca, Youtube videoları hakkında  "Ülkede çok hızlı gündem değişiyor. Şu an Twitter'a girelim 10 tane olay çıkarırız. İlginç ilginç olaylar var. Bir şey yazmamıza da gerek yok. Var olan bir haber önümüze geliyor. Biz onu biraz daha uyarlayıp insanlara sunuyoruz" dedi. 

    Argoya karşı bakış açısını dile getiren Mahsun Karaca, "Argoyu seviyorum. Rol aldığım 'İllegal Hayatlar'ın 3 - 4 yerine var. Küfür hayatın bir gerçeği hayatın içinde var. Hayatın bu kadar içinde olan bir şeyin mizahı olmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • "REKLAMCIYDIM"

    Mahsun Karaca, "Normalde reklamcıydım. Arkadaş ortamında eğlenceli olduğumu söylüyorlardı. Oradan başladı, Facebook, Instagram, YouTube devam etti. Ardından da 'Çok Güzel Hareketler 2'ye dâhil oldum" dedi.

    'İllegal Hayatlar'da da rol alan Müjde Uzman kadroya nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlattı: Ayvalık'ta yazlıktaydım. Teklif gelir gelmez hemen kabul ettim.  Çünkü bir duruşu olan, söylemek istediği bir şey olan işlere çok açım. Başkasını seçmesinler diye koşarak geldim.

  • "YILDIZLARI HAK EDEREK ALDILAR"

    Şef Somer Sivrioğlu, Türkiye'de dağıtılan Michelin yıldızları hakkında "Michelin'in Türkiye'ye gelmesi çok güzel bir şey. 5 yıldız İstanbul'a az. Malta'nın 5, Kopenhag'ın 11 yıldızı var. Yıldız alanların hepsi çok hak ederek aldı" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye'nin yanı sıra Avusturalya'da da restoranı olan Somer Sivrioğlu, "Avrupa'da da restoran açmak istiyorum. Türkiye'de çok mutluyum ama Londra'da kaliteli güzel bir yerim olsun isterim" diye konuştu.

  • "NUSRET'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

    Somer Sivrioğlu, Nusret' Gökçe'nin 2022 Dünya Kupası finalinde sahaya inip Lionel Messi'ye yönelik hareketleriyle ilgili soruları ise, "Nusret çok popüler bir figür. Yeni dünyanın bir şefi. Yeni dünyada çok yadsınacak bir şey değil. Ciddi şeflik okullarında sosyal medya kullanma, fotoğraf çekme, konuşmanın farklı bir şekilde işlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok saygı duyuyorum Nusret'e... Nusret'in kopyalarına hiç saygı duymuyorum" şeklinde cevapladı.

  • "MURAT BOZ HAYRANIYIM O YÜZDEN ONU SEÇTİM"

    Ege Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olduğunu ifade eden Dicle Olcay, "Popüler kültür sanatçısı olmak istiyordum. Sanat toplum içindir tarafında olan daha çok tüketim dünyasında olmak yani." dedi.

    2011'de katıldığı yarışmada Murat Boz'un ekibinde olmayı seçen Dicle Olcay, "Hayranıydım. Murat Boz çıktığında 15 yaşındaydım. Telefonumun ekranında o vardı. Hayalimdi, gerçek oldu" diye konuştu.

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