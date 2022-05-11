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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Nursel Köse, müzisyen Dolunay Obruk, milli basketbolcu Işıl Alben, şef Mevlüt Özkaya, müzisyen-arpist Çağatay Akyol oluyor.

Fatih Altaylı ile Bire Bir yarın akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!