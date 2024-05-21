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        Akıllara kazınmıştı! Ramazan amcadan acı haber geldi

        Mersin'de geçtiğimiz yıl hastaneye giderken otobüste okul müdürü ve oğlu tarafından darp edilen 77 yaşındaki Ramazan Polat'ın yaşadıkları kahretmişti. Saldırı görüntüsü akıllara kazınan olaydan aylar sonra acı haber geldi. Felçli olan ve birçok rahatsızlığı olan Polat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:11
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        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
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        Mersin'de geçtiğimiz yıl otobüste okul müdürü ve oğlu tarafından darp edilmesiyle gündeme gelen çiftten engelli yaşlı adam hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesi'ne giden bir otobüste yaşanmıştı.

        Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darp etmişti.

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        GÖRÜNTÜLER KAHRETMİŞTİ

        Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat'tan bugün acı haber geldi. Yaklaşık 2 haftadır Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek olan Polat'ın daha sonra cenazesinin defin edileceği belirtildi.

        Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de okul müdürünün açığa alındığını ve idari soruşturma başlattırıldığını bildirmişti.

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        BABA 3 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

        Daha sonra görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. İsmet T., tutuklulukta geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak tahliye edildi. Oğlu A.O.T. için ise 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.

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        #haberler
        #Mersin
        #Ramazan Polat
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