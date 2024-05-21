Birce Akalay: Çok ayıp buluyorum
Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yönelik, "Utandım... Orada onlar değil, ben olmalıydım" şeklindeki sitemine karşılık verdi; "Ayıp"
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Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuna ilk cevap Birce Akalay'dan geldi.
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Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk meslektaşlarıyla ilgili ani bir çıkışta bulunmuş; "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Birce Akalay, İstanbul'da döner dönmez bir etkinliğe katıldı. Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuyla ilgili yorum yaptı.
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Birce Akalay; "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" şeklinde konuştu.
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Esra Dermancıoğlu, açıklamasına yönelik tepkilere karşı bir açıklama yaptı.
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Cannes polemiğine Enis Arıkan'da dâhil oldu. Arıkan; "Marka işbirliğiyle gelenlere laf atanlar varmış. Avatar 3'te görüşmek üzere" şeklindeki ifadeleri kullandı.