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        Haberler Gündem Güncel Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı

        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde 16 ay önce fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıktan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Semiha Sözer'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturmada, eşini 20 metrelik uçurumdan ittiği iddiasıyla gözaltına alınan E.N.S. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:57
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          Yalova'nın Altınova ilçesinde 24 Ocak 2023 tarihinde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren Semiha Sözer'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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          Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.

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          Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Semiha Sözer'in kocası E.N.S'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine olayın kazaen düşme veya intihar olmadığı yönündeki şüphelerine yoğunlaştı.

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          Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlayan ekiplerin 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürüttüğü çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli durumlar ortaya çıktı.

        • 5

          TUTUKLANDI

          Cumhuriyet Savcılığına yapılan teklif ve koordine ile ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Elde edilen bilgiler ışığında Semiha S'nin itilerek ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

          "Eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan E.N.S, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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          NE OLMUŞTU?

          Semiha S, 24 Ocak 2023'te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

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