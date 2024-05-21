Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı

Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda şüpheli E.N.S. hakkında teknik ve fiziki takibe başlayan ekiplerin 15 ay boyunca her türlü iz, delil ve emare değerlendirilerek yürüttüğü çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucunda olayla ilgili şüpheli durumlar ortaya çıktı.