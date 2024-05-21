İsmail Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!

Sarı-lacivertliler, son olarak derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı dönemi yaşadı.