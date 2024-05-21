Dünyaya nasıl yayıldılar? İşte hamam böceklerinin 2 bin 100 yıllık yolculuğu - Haberler

Dünyaya nasıl yayıldılar? İşte hamam böceklerinin 2 bin 100 yıllık yolculuğu - Haberler

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Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 250 yıl önce Avrupa'da kayıt altına alınan ve Alman hamam böceği olarak da bilinen 'Blattella germanica' türünün Asya'dan gelmiş olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, 17 ülkeden 281 hamam böceği türünün genetik yapısını inceledi.

ASYA'DA BULUNAN TÜRLE AYNI Söz konusu inceleme ışığında, bu hamam böceği türünün yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan 'Blattella asahinai' türünden yerleşim yerlerine uyum sağlayarak evrimleştiğinin tahmin edildiği belirtildi. Konuya ilişkin Cosmos dergisine açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Batı Avustralya Üniversitesinden Theo Evans, "İncelemelerimizde, Alman hamam böceği gen dizisinin, Doğu Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Bengal Körfezi'ne özgü bir tür olan Blattella asahinai türününkiyle aynı olduğunu bulduk" dedi. REKLAM

KITALAR ARASI TİCARİ VE ASKERİ HAREKETLİLİKLER NEDENİYLE YAYILDI Evans, Blattella germanicanın kıtalar arası ticari ve askeri hareketlilikler sebebiyle Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaştığını söyledi. Blattella germanicaların Avrupa'ya yaklaşık 270 yıl gelmiş olabileceğini belirten Evans, buradan da dünyanın diğer bölgelerine yayıldığını kaydetti. Evans, hamam böceklerinin hayatta kalmalarının insanlara gözükmemelerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Alman hamam böcekleri geceleri ortaya çıkacak, açık alanlardan kaçınacak şekilde evrimleşmiştir ve kanatlarını korumalarına rağmen uçmayı bırakmışlardır" ifadesini kullandı.