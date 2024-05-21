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        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı

        İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı

        İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pazar günü Azerbaycan dönüşü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Reisi'nin helikopterinin enkazına 15 saat sonra ulaşılırken, enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:14
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        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
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        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pazar günü İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan ülkesine dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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        İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazına 15 saat sonra ulaşıldı.

        9 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada helikopter enkazına ulaşılan ilk anın görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise sert iniş nedeniyle enkazın dışında olduğu anlar kaydedildi.

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        Ölümcül helikopter kazasına ilişkin İranlı yetkililer şu ana kadar bir neden belirtmedi, ancak hükümet yetkilileri, yoğun sis ve yağmur nedeniyle kazanın yaşandığını söyledi.

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        İran Cumhurbaşkanı Reisi için İran'da cenaze törenleri düzenlenmeye başladı, bugün Tebriz'de binlerce İranlı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda etti. Reisi için yarın da Tahran'da tören düzenlenecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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