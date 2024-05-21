İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pazar günü İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan ülkesine dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Görüntülerde Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise sert iniş nedeniyle enkazın dışında olduğu anlar kaydedildi.

Ölümcül helikopter kazasına ilişkin İranlı yetkililer şu ana kadar bir neden belirtmedi, ancak hükümet yetkilileri, yoğun sis ve yağmur nedeniyle kazanın yaşandığını söyledi.

Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında Haberi Görüntüle

İran Cumhurbaşkanı Reisi için İran'da cenaze törenleri düzenlenmeye başladı, bugün Tebriz'de binlerce İranlı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda etti. Reisi için yarın da Tahran'da tören düzenlenecek.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.