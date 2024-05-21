Akıncı İHA'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopteri arama faaliyetleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı

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Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA'nın çalışmalar sırasında çektiği görüntüler, dünya basınında ses getirdi.

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Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin kaza geçirmesinin ardından Akıncı İHA'nın kaza bölgesini arama ve tespit etme faaliyetlerini, milyonlarca kişi takip etti.

ABD BASINI ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, internet sitesinde paylaştığı haberine, "Türk insansız hava aracı, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin dağlık bölgesindeki ısı kaynağını tespit etti" başlığını attı. Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor? Haberi Görüntüle CNN, haberinde, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri aramaya yardımcı olan bir Türk insansız hava aracı, ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlarda bir ısı kaynağı tespit etti." ifadesine yer verdi. REKLAM

Associated Press (AP) de helikopterin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberinde, "Bir Türk insansız hava aracı, kaza yerinin İran'ın kuzeybatısındaki bir dağın yamacında olduğunu belirtti." ifadesini kullandı. CBS News ise Türk İHA'sının çektiği görüntüleri fotoğraf şeklinde paylaştı. CBS News, Türk yetkililerin Akıncı'dan alınan görüntüleri paylaştığını belirtti.

AVRUPA BASINI İtalyan Corriere gazetesi, sosyal medya hesabından, Akıncı İHA'nın, Reisi'nin helikopterinin düştüğü yeri tespit ettiği görüntüleri paylaşarak, "Felaket bölgesi, Türkiye tarafından gönderilen ve ısı kaynaklarını tespit eden bir insansız hava aracı tarafından tespit edildi ve böylece kurtarma ekiplerinin helikopteri bulmasına izin verdi." ifadesini kullandı. Gazete paylaşımında, Türkiye'nin, Tahran'ın talebi üzerine, gece görüş teknolojisiyle donatılmış bir helikopter ve 32 uzman gönderdiğine dikkati çekti.

Yunan EPT News haber kanalı, Akıncı İHA'ya ait AA'nın paylaştığı görüntülere "Türk insansız hava aracından 'enkaz üzerinden' video" başlığıyla sitesinde yer vererek, "Türkiye, 32 kurtarma görevlisi, 6 araç, bir Akıncı İHA ve gece görüş yetenekleriyle donatılmış bir Cougar helikopteri gönderdi." bilgisini verdi. REKLAM İsviçre'de Almanca yayın yapan Tages-Anzeiger'da, olumsuz hava şartlarından dolayı çalışmaların zorlaşması nedeniyle Türk İHA'sı Akıncı'nın, çalışmalara destek vermek üzere İran hava sahasında uçtuğu haberi yer aldı. Hollandalı kamu yayıncısı NOS, Reisi'nin helikopterinin kaza geçirmesinin ardından yaptığı haberde, "Bir Türk insansız hava aracı, gece yarısı termal kamera ile helikopterin yerini tespit etmeyi başardı." bilgisini verdi.

İNGİLİZ BASINI Reuters, AA'nın X hesabındaki paylaşımına atıfta bulunduğu haberinde, "Türkiye'ye ait insansız hava aracı, helikopterin enkazı olduğundan şüphelenilen bir ısı kaynağını tespit etti ve olası kaza yerinin koordinatlarını İranlı yetkililerle paylaştı." ifadesini kullandı. Sky News televizyonu da haberinde, Anadolu English'in X hesabından paylaştığı Akıncı İHA'nın görüntülerine yer verdi. İngiliz The Guardian gazetesi, Reisi'nin arama çalışmalarını anlık paylaştığı internet sitesinde, AA Canlı'nın verdiği Akıncı İHA'ya ait görüntüleri okurlarına iletti.

Daily Mail gazetesi, internet sitesinde "Türk haber ajansının dron ile çektiği görüntüler, helikopterin iniş sırasında nasıl parçalandığını gösterdi" başlıklı haber yaptı. REKLAM BBC, internet sitesi üzerinden, Akıncı İHA'nın İran'ın kuzeybatısındaki engebeli topografya üzerinde izlediği uçuş rotasını canlı paylaştı. "Türk insansız hava aracının Reisi'yi arama rotası" başlığıyla yayın yapan BBC, bir Türk insansız hava aracının Reisi'nin helikopterinden ısı kaynağı tespit ettiğini bildirdi. İngiltere'de yayın yapan The Telegraph, internet sitesinde, Akıncı İHA'nın çektiği görüntülere yer verdi. The Telegraph, "Türk insansız hava aracı Akıncı'dan alınan görüntüler, kurtarma ekiplerinin karşı karşıya olduğu dağlık arazi ve sisli koşulları gösterdi." ifadesini kullandı.

ÇİN Çin haber ajansı Xinhua, "Türkiye, helikopter kazasının ardından İran Cumhurbaşkanı'nı aramak için dron ve kurtarma ekipleri gönderdi" başlıklı haberinde, Akıncı İHA'nın, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin düşen helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirildiğini yazdı. İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), YouTube üzerinden paylaştığı videoda, "Türk insansız hava aracı, Reisi'nin düşen helikopterinin olası ısı kaynağının izini sürdü" başlığıyla Akıncı İHA'nın görüntülerini verdi. REKLAM

İRAN İran'ın resmi haber ajansı IRNA, X hesabında, Akıncı İHA'nın, Reisi ve diğer yetkilileri taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit ettiği görüntülere yer verdi. Paylaşımda, "Akıncı İHA, muhtemelen helikopterin düştüğü yere ait sıcak nokta tespit etti ve ilgili bilgileri İran tarafına gönderdi." ifadesi kullanıldı. Tehran Times da X hesabında, Akıncı İHA'nın FlightRadar24 uygulamasındaki görüntülerini paylaşarak, "Helikopteri arama çalışmalarına katılmak üzere Türkiye tarafından gönderilen Akıncı İHA, İran hava sahasına girdi." ifadesine yer verdi. REKLAM İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Türkiye'nin "İran'a en yeni teçhizatla donatılmış Akıncı İHA'yı göndermeye karar vermesinin" haberini yaptı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.