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        Haberler Dünya Londra-Singapur seferini yapan uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu neden öldü?

        Londra-Singapur seferini yapan uçak şiddetli türbülansa girdi: 1 yolcu neden öldü?

        İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir yolcu hayatını kaybetti. Yetkililer, vefat eden kişinin 73 yaşında bir İngiliz vatandaşı olduğunu ve kalp krizi ya da kafa travması sonucu öldüğünü açıkladı.Yaşamını yitiren yolcunun eşinin de hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, yaralı 7 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:05
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        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
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        İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, 30'dan fazla yolcu yaralandı.

        Singapur Hava Yollarına ait, Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçak yerel saatle 15.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı.

        Toplam 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdi. Şiddetli türbülans sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, 30 yolcu yaralandı. Yaralılar arasında 7 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        1 YOLCU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

        Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı Genel Müdürü Kittipong Kittikachorn olayın ardından düzenlediği basın toplantısında 73 yaşındaki İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

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        Hayatını kaybeden kişinin muhtemelen kalp krizi ya da kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

        Hayatını kaybeden 73 yaşındaki yolcunun eşinin de hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        Kittikachorn, türbans sırasında yolcuların emniyet kemerlerini taktıklarını söyledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #türbülans
        #londra
        #Singapur
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