Aynoroz adasına kadınların girmesi yasak! Yaşayan 2000 kişinin hepsi erkek, peki neden?
Yunanistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Aynoroz Adası, benzersiz bir kural ile dikkat çekiyor: adaya kadınların girmesi yasak. Ada, ortodoks Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor ve burada yaşayan yaklaşık 2000 kişi, tamamı erkek olan keşişlerden oluşuyor. Peki bu yasağın nedeni ne? İşte detaylar!
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Aynoroz adasına kadınların girmesi yasak! Aynoroz, manastır hayatının ve ruhani tefekkürün merkezi olarak, kadınların varlığının bu manevi ortamı bozabileceği inancıyla bu kuralı sürdürüyor. İşte detaylar...
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NÜFUS SADECE 2000 KİŞİ!
Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin neredeyse bin yıldır yaşadığı Aynoroz'daki Athos Dağı'na kadın girmesi 1045 yılından beri yasak. Ada içerisinde 2000 kişi yaşıyor ve hepsi erkek.
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SADECE DENİZ YOLU İLE ULAŞIM SAĞLANIYOR
Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti olan bu yer, Yunanistan toprakları içinde 390 kilometrekare bir alanda bulunuyor. Bölgeye kara yoluyla değil deniz yoluyla gidiliyor.
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YÖNETİM VE GEÇİM ŞEKİLLERİ DE KENDİLERİNE ÖZEL
Bu bölgenin başlıca geçim kaynağı ise zeytin ve üzüm. Bölge ise 20 manastırı temsil eden 20 kişilik bir meclis ile yönetiliyor.
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BÖLGEYE GİRİŞ İSE UZUN BİR SÜREÇ GEREKTİRİYOR
Bölgeye her gün sadece 100 kişi girebiliyor. Eğer gidiş sağlamak istiyorsanız Selanik'ten randevu ve pin kodu, sonrasında limanda bulunan bürodan giriş izni almanız gerekiyor. Yunan vatandaşı değilseniz, kendi konsolosluğunuzdan tavsiye kağıdı ve Yunanistan Dışişleri bürolarından izin kağıdı almanız gerekiyor.
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KADINLARIN GİRMESİ 1000 YILDIR YASAK!
Kadınlar adaya giriş için izin alamıyor. Kadınlara karşı olan bu yasak bin yıldan uzun süredir yürürlükte. Kadınların adanın kıyısına 500 metre dahi yaklaşmasına izin verilmiyor.
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YEMİNLERİNİ ÇİĞNEMEMELERİNE OLANAK SAĞLIYOR
Ada tek bir manastırdan oluşuyor demek yanlış olmaz. Hristiyan din adamlarının manastırda ettiği bekaret yeminini çiğnememesi için adaya kadın alınmaması en basit çözüm olarak düşünülmüş.