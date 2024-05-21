Geçtiğimiz aylarda bir kız çocukları beklediklerinin müjdesini veren Yıldız Çağrı Atiksoy; "Kız bebemiz geliyor. Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dâhil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum çünkü... Rabb'im... Temennileriniz... Dualarınız bizimle olsun..." ifadelerini kullamıştı.

Fotoğraflar: Instagram