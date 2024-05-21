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        Haberler Magazin Kerem Bürsin: Serenay'a bayılıyorum - Magazin haberleri

        Kerem Bürsin: Serenay'a bayılıyorum

        Kerem Bürsin; eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın da olduğu eğlence mekânının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:50
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          Kerem Bursin

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu Kerem Bürsin, 2019'da ayrıldığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve meslektaşı Çağatay Ulusoy'un da olduğu bir eğlence mekânı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

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          Serenay Sarıkaya

          "GÜZEL BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"

          Gazetecilerin, mekânda Serenay Sarıkaya'nında olduğunu, kendisiyle selamlaşıp selamlaşmadıkları sorusuna 36 yaşındaki Kerem Bursin; "Tabii ki de selamlaştık, Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz" şeklinde cevap verdi.

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          Çağatay Ulusoy

          Daha sonra kendisine, "Çağatay Ulusoy da mekândaydı. Onunla da konuştunuz mu?" sorusuna Kerem Bürsin; "Onunla da yeni tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan." ifadelerini kullandı.

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