Kerem Bürsin: Serenay'a bayılıyorum

Serenay Sarıkaya

"GÜZEL BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"

Gazetecilerin, mekânda Serenay Sarıkaya'nında olduğunu, kendisiyle selamlaşıp selamlaşmadıkları sorusuna 36 yaşındaki Kerem Bursin; "Tabii ki de selamlaştık, Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz" şeklinde cevap verdi.