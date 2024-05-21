Kerem Bürsin: Serenay'a bayılıyorum
Kerem Bürsin; eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın da olduğu eğlence mekânının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı
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Kerem Bursin
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu Kerem Bürsin, 2019'da ayrıldığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve meslektaşı Çağatay Ulusoy'un da olduğu bir eğlence mekânı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Serenay Sarıkaya
"GÜZEL BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"
Gazetecilerin, mekânda Serenay Sarıkaya'nında olduğunu, kendisiyle selamlaşıp selamlaşmadıkları sorusuna 36 yaşındaki Kerem Bursin; "Tabii ki de selamlaştık, Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz" şeklinde cevap verdi.
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Çağatay Ulusoy
Daha sonra kendisine, "Çağatay Ulusoy da mekândaydı. Onunla da konuştunuz mu?" sorusuna Kerem Bürsin; "Onunla da yeni tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan." ifadelerini kullandı.
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