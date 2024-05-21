Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Emre Kartal ve Hulusi Belgü ifadeye çağrılacak

Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylara ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İstanbul Valiliği, Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı açıklarken stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Bright Osayi-Samuel olaylara ilişkin olarak ifadeye çağrılacak isimler arasında bulunuyor.

İSMAİL KARTAL'IN OĞLU DA İFADE VERECEK

Adli işlem başlatılan diğer üç isimden ikisi ise Emre Kartal ve Hulusi Belgü... Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu ve yardımcısı olan Emre Kartal ile Hulusi Belgü de kısa süre içerisinde ifadeye çağrılacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarpic.twitter.com/Lo3srmrS0M — Habertürk Spor (@HTSpor) May 19, 2024

NELER YAŞANDI?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağı açınca Galatasaray Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, bayrağı almaya çalıştı. Daha sonra arbede çıktı ve Çelikkıran'ın darp edildiği kameralara yansıdı.

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Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu olan sarı-lacivertlilerin analisti Emre Kartal'ın, defalarca stat müdürünü yumruklaması dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı. Arbede sırasında polislere de müdahale edildiği görülürken,… pic.twitter.com/anq1u6eSqY — Habertürk Spor (@HTSpor) May 19, 2024

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartışan başkan Koç, "Çık buradan, yoksa dayak yiyeceksin" dedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü. Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

Öte yandan Ali Koç'un stattan ayrılışı sırasında ortalık bir kez daha karıştı. Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, polislere "Ali Koç'un polisi değilsiniz" diye bağırdı. Araya giren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ortamı sakinleştirdi.

Ayrıca arbede esnasında başkan Ali Koç'un yöneticilerden Selahattin Baki'ye de tepki gösterdiği görüldü. Başkan'ın, Baki'ye "Sus! Sus diyorsam susacaksın" diye bağırarak tepki gösterdiği kameralara yansıdı.