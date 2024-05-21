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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İstanbul Valiliği'nden Galatasaray - Fenerbahçe derbisi açıklaması: Beş şahıs hakkında adli işlem! - Galatasaray Haberleri

        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması: Beş şahıs hakkında adli işlem başlatıldı!

        İstanbul Valiliği, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonrasında yaşananlara dair açıklama yaptı. Galatasaray Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edilmesine ilişkin beş şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada idari ve adli tahkikat işlemlerinin devam etmekte olduğu ve ihmali bulunan personel hakkında inceleme başlatıldığı da belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 10:17 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:48
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        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
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        İstanbul Valiliği, Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlara dair açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şöyle:

        "19.05.2024 Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınların yapıldığı görülmüştür.

        Ülkemizin iki güzide kulübünün karşılaştığı müsabakanın ardından yaşanan olaylar şu şekilde gelişmiştir:

        Olaylar böyle başladı!
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        - Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirleri İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınmış ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edilmiştir.

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        - ⁠Müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2.318 seyircisi tribündeki yerlerini almıştır.

        - ⁠ Müsabaka esnasında 6222 Sayılı Yasaya uymayan toplam 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapılmıştır.

        - ⁠Maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amirinin talimatı ile sonlandırılmıştır.

        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
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        - ⁠Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.

        - ⁠Fenerbahçe Kulübü Başkanının yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç.’ye fiili müdahalede bulunulmuştur.

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        - Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir.

        - ⁠Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52’de sağlanmıştır.

        - Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

        - ⁠Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.

        - ⁠Konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup, ihmali bulunan personel hakkında da inceleme başlatılmıştır.

        - ⁠Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        NELER YAŞANDI?

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından arbede yaşandı.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle takımı tebrik etmek için RAMS Park'a geldi. Futbolcularla beraber sahaya çıkan başkan Koç ve yöneticiler, galibiyeti kutladıktan sonra gerginlik çıktı.

        Fenerbahçeli futbolcular maçın ardından sahanın ortasında Fenerbahçe bayrağı açınca Galatasaray Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, bayrağı almaya çalıştı. Daha sonra arbede çıktı ve Çelikkıran'ın darp edildiği kameralara yansıdı.

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        Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu olan sarı-lacivertlilerin analisti Emre Kartal'ın, defalarca stat müdürünü yumruklaması dikkat çekti. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

        Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü.

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartışan başkan Koç, "Çık buradan, yoksa dayak yiyeceksin" dedi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü. Olaylar koridorlarda ve Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrılırken de devam etti.

        Öte yandan Ali Koç'un stattan ayrılışı sırasında ortalık bir kez daha karıştı. Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Murat Bereket, polislere "Ali Koç'un polisi değilsiniz" diye bağırdı. Araya giren Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ortamı sakinleştirdi.

        Ayrıca arbede esnasında başkan Ali Koç'un yöneticilerden Selahattin Baki'ye de tepki gösterdiği görüldü. Başkan'ın, Baki'ye "Sus! Sus diyorsam susacaksın" diye bağırarak tepki gösterdiği kameralara yansıdı.

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