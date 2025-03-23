HT Gastro
Stil

Çocuğunuz Google’a sormadan kendiniz konuşun

Google'dan önce davranın; cinsellik hakkında çocuğunuzla önce kendiniz konuşun. Cinsellik eğitmeni Rayka Kumru yeni kitabında çocuklarla bedenler ve mahremiyet hakkında neyin, nasıl konuşulabileceğine dair çok önemli ipuçları veriyor.

Giriş: 23.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:30
Gözde Akgüngör Pamuk
Haberler Stil Çocuğunuz Google’a sormadan kendiniz konuşun

“Anne ben nasıl doğdum? Peki senin karnında mıydım? Öpüşürsek çocuk mu olur? Abimin orasında neden değişik bişey var? Neden benim de ablam gibi memişlerim yok?”... Bu ve benzeri sayısız soru… Anne babaların yanıt vermekte belki de en çok zorlandıkları sorular. Üstelik cevapladıkça yeni bir soru ekleniyor. “Babana sor” ya da “Annen söylesin” demek, geçiştirmek, dikkatini başka yöne çekmek çözüm değil. Eh çocukları leyleklerin getirmediği de gayet iyi biliniyor artık. O halde nasıl konuşacağız, neyi ne kadar anlatacağız?

Uluslararası ödüllü cinsellik eğitmeni ve seksolog Rayka Kumru, ebeveynler ve bakım verenler için tam da bu sorular için bir rehber hazırladı. “Bedenler, Sınırlar ve Mahremiyet Hakkında Çocuğumla Nasıl Konuşurum?, çocuk yetiştirirken cinsellik hakkında konuşmaya çekindiğimiz, nasıl açıklayacağımızı bilemediğimiz konularda bir başucu kitabı* olma niteliği taşıyor. Biz de Habertürk için cinsellik eğitiminin önemi hakkında konuştuk kendisiyle.

“Sık sık ve azar azar konuşun”

Çocukların bedenlerini tanımasının önemini Rayka Kumru şöyle izah ediyor: “Bedenleri hakkında iletişim kurabilen çocukların bedenlere ve sınırlara karşı sağlık sorunlarına duyarlı olma ve kendilerini ifade edebilmeleri daha mümkün oluyor. Haklarının farkına varmaları ve sınır çizebilmeleri veya bu konuda destek alabilmeleri kolaylaşıyor; partnerleri olursa, sağlıklı iletişim kurabilmeye daha hazır oluyorlar”. Peki ne zaman, ne kadar anlatacağız? “Cinsellik eğitiminde önemli bir motto ‘sık sık ve azar azar’dır” diyor. “Anlatmak yerine de konuşmak olarak düşünün, sadece monolog şeklinde uzun bir söylev değil de çocuğa da sorarak, neyi merak ettiğini, ne öğrenmek istediğini can kulağıyla dinleyerek…”

Google’dan önce size sorsun istiyorsanız…

Cinsellik eğitiminin çocukları cinsel davranışlara yönlendirebileceği şeklinde bir görüş var. Rayka Kumru bunu da “Konuşmak değil, cevapsız bırakılan sorular çocukların kafalarını karıştırır. Doğru kişi tarafından, doğru şekilde konuşulduğunda kafa karışıklığı yaratmanın aksine merakı giderebilir ve internetten ya da arkadaşlarına sorarak öğrenmesinden ziyade güvenilir bir kaynaktan öğrenmesine olanak sağlar. Ama bunun için kritik olan ‘iletişim kanallarını inşa etmek ve açık tutmak’. ‘Benimle her zaman bu konuları konuşabilirsin’ mesajını vermek. Ancak bu şekilde çocuklar için cinsellikle ilgili konularda güvenilir bir referans olabiliriz.” şeklinde yanıtlıyor.

“Sana özel bölgeler ve sana özel alanlar”

Çocukların 2 ila 5 yaşlarında bir merak döneminden geçtiklerine değinen Kumru genital organları da hep kapalı olduğu için bu bölgeleri daha çok merak edebildiklerini, bunun da çok olağan olduğunu söylüyor. Ya uluorta genital organlarını açar veya dokunurlarsa? Bu dönemde bu keşfe yönelik sert tavırların, çocukların beden algılarını ve ebeveynleri ile çocuklar arasındaki iletişimin olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret ederek “Burası sana özel bölgen, bunu özel alanında yapmanda hiçbir sakınca yok ama başkalarının önünde yapmamanı rica ediyorum” cümlesini örnek gösteriyor.

“Yasak olan bedenimiz değil, izinsiz dokunmaktır”

Peki ya “yasak bölge” demek? Çok önemli bir hatırlatmada bulunuyor Kumru: “Bu, iyi niyetli olsa da, faydalı olmadığı gibi, vücudu olumsuzlukla örtüştüren bir kavram. Çünkü vücut ya da vücudun bazı bölgeleri yasak değildir. Yasak olan, çocukların bedensel haklarına saygı göstermemek, onlara izinsiz ya da uygunsuz şekilde dokunulmasıdır. Çocukların tüm bedenleri onlara özeldir. Söz konusu genital organlar, ağız, memeler ve popo olduğunda ise sağlık ve hijyen amacı dışında ve belirlenen kişiler örneğin bakım verenler ve doktor harici herhangi bir temas olmamasıdır”. Çocukların hem çocukluklarında hem de yetişkinliklerinde bedenlerine dair olumlu ya da en azından nötr algıları olabilmesi için yargılayıcı, korkutucu, ürkütücü, tiksindirici ve ayıplayıcı kavramlardan ve tavırlardan uzak durmakta fayda olduğunun altını çiziyor.

Zor sorulardan biri: Çocuklar nereden gelir?

Çocukların en merak ettiği sorulardan biri “Ben nasıl doğdum?”. Bu soru sorulduğunda anne baba neyi ne kadar anlatmalı? Kumru “Bu sorunun birçok farklı kaynağı olabilir ve bu kaynağı ve sorunun sorulma sebebini öğrenmek herkes için işleri kolaylaştıracaktır. Örneğin çocuklar bazen bu soruyu evdeki köpek hamile olduğunda, varlık-yokluk kavramlarını merak ettiğinde ya da doğum süreciyle ilgili bir konuyu merak ettiğinden sorabilir” diyor. Bu konuşmayı yaparken de herhangi bir fikir empoze etmeden, ileride mutlaka anne baba olacakları düşüncesiyle değil de opsiyonları, süreçleri, hazır olma halinin neye benzeyebileceğini ve “Senin bedenin senin kararın’ ilkesine göre sohbet etmek gerektiğini söylüyor. Kumru’nun konuda çok detaylı sorulara cevap verdiği ayrıca Nasıl Konuşurum? isimli bir e-bülteni bulunuyor.

Bedenini sevmenin, olumlamanın hangi noktada “toksik pozitiflik”ten ayrıldığını soruyoruz. Onu da şöyle yanıtlıyor Kumru: “Göbeğim güzel değil,’ ‘Çillerimi sevmiyorum’ gibi sözlerle size gelen çocuğunuza otomatik olarak ‘Bedenin çok güzel’ demek, onun hislerini derinlemesine ve köklü şekilde ele almanıza engel olabilir. Olumlamadan önce anlamak çok değerli. Burada odaklanılması gerekenin, çocukların vücutlarının farkında olmaları; onları hayatta tutan, sevdikleri şeyleri yapmalarına destek olan organların ve sistemlerin bulunduğu vücutlarını bilmeleri, tanımaları olabileceğini anlatıyor. Bedene dair memnuniyetsizlik ya da kaygıların uzun süreli devam etmesi durumunda ise alanda çalışan bir ruh sağlığı uzmanından destek almanın öneminin altını çiziyor.

“Öp amcanın elini” diye zorlamayın

İstismar vakalarının ne yazık ki gündemden düşmediği bir ortamda sınır çizmenin önemini vurguluyor Kumru. Kültürümüzdeki ısrarcı tavra dikkat çekerek “Çocuklar, örneğin eve gelen misafirleri öpmeye zorlanıyor, öpmezse ayıplanıyor. İstemediği kişileri öpmeye zorlanan bir çocuk, ileride başka bir yetişkin tarafından bir davranışa zorlandığında, ebeveynlerinden nasıl güvenip yardım isteyebilir? Yaşı ve ailedeki konumundan bağımsız olarak, hiçbir akraba, arkadaş, yabancıyla fiziksel temasta bulunmaya zorlamayın. Akrabaların tavır almaları ya da size küsmeleri, çocuğunuzun güvenliğinden daha önemli değil. Çocukları zorlamamanın saygısızlık değil, çocuğu korumak ve güçlendirmek için önemli ve pratik bir adım olduğunu hatırlatabilirsiniz” diyor.

Çocuğumu dudağından öpsem olur mu?

Sosyal medyada kendisine çok sorulan sorulardan devam ediyoruz: Çocuğumu dudağından öpebilir miyim? Onun da yanıtı şöyle: “Birincisi, dudaktan dudağa öpüşmenin kuralları evrensel değil, kültüreldir. İkincisi, ülkemizde yaşayan herkesin kültürü, sanılanın aksine, ortak ve tek değildir. Üçüncüsü, bir evin kuralları ötekine uymayabilir. Çocuğunuzun beden dilini gözlemleyin ve söylediklerine kulak verin. Öpücük ister yanağına kondurulsun ister bacağına, farketmez, rahatsız olduğunu ya da hoşlanmadığını belirtiyor ya da hissettiriyorsa ‘hayır’ına saygı duyun.

*Bedenler, Sınırlar ve Mahremiyet Hakkında Çocuğumla Nasıl Konuşurum?

Rayka Kumru

Mundi Yayınları

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Kate Moss, Naomi Campbell ve Cindy Crawford ile birlikte 90'lı yıllarda podyumlara damga vuran Christy Turlington, bir zamanlar kullandığı saç kesimiyle 2025 modasına yön verecek gibi gözüküyor...
Tablet sahibi olma yaşı 2
Günümüzde çocukluğun tanımı oldukça zor, çünkü tablet sahibi olma yaşı 2 ye indi.
Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
Kime 'yaramaz' dememiz gerektiği konusu biraz kafa karıştırıcı. Bizim yaramaz nitelendirmemize karşılık uzmanlar, bu çocuklara "Duy beni, gör beni" diyen çocuklar tanımlaması yapıyor. Nasıl göreceğiz, nasıl duyacağız? Gelsin o zaman 'küçük yaramazlar'la baş etme taktikleri...
Donatella Versace'den beklenmedik veda...
1978 yılında kurulan ünlü İtalyan moda evi Versace'nin kreatif direktörlüğünü yapan Donatella Versace, 28 yılın ardından görevinden ayrılıyor... Onun yerine gelen Dario Vitale, markanın aile dışından gelen ilk tasarımcısı olacak!
Nostaljiyi biliyoruz peki ya ‘Solastalji’yi ne yapacağız?
Geçenlerde okuduğum bir yazıda daha önce hiç karşılaşmadığım bir kelime çıktı karşıma: Solastalji! Geçmişin hoş anılarını belirten 'nostalji'nin tanımlayamadığı bir özlemi anlatıyor. Modern dünyanın büyüdüğünüz evden, sokaktan, semtten, ilçeden, kentten hiçbir iz bırakmadığını gördüğünüzde omuzlarınıza çöken kederi anlatıyormuş 'solastalji'...
8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
Baharın gelişini müjdeleyen, sapsarı çiçekleriyle hayranlık uyandıran ve Adalar'ın simgesi olan mimoza, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de simgesi. Bunun nedeni, mimozaların da tıpkı kadınlar gibi güçlü ve dirençli olması!
Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
Benzer modellerde olsalar da 500 liralık ve 5000 liralık kot pantolon arasında ne gibi farklar var? Kumaş kalitesi mi, işçilik mi yoksa sadece marka algısı mı fiyatlardaki uçurumu artırıyor?
'Oscar'lık yemek performansları
2025 Oscar'a aday filmler arasında en iyi yemek sahneleri hangileriydi? Yemek ve restoranların başrolde olduğu bazı unutulmaz anlar içeren Oscar adaylarına göz atacağız.
Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
Lüks dünyası bugünlerde Prada'nın Versace'yi satın alma girişimini konuşuyor. Oysa moda dünyasında lüks markaların, diğerlerini kendi bünyesine dahil etme çabası yeni değil. Kimi girişimler başarısız sonuçlansa da hamlelerin ardı arkası kesilmiyor. Bazen satın alınmak istenen marka için bu bir gurur meselesine bile dönüşüyor. Peki, moda dünyası bunu neden yapıyor?
Kardeşin duymaz, göçmen kadınlar duyar!
46 bin kadının üye olduğu Göçmen Kadınlar grubu, yurtdışında yaşayıp birbirine destek olan devasa bir dayanışma platformu…
Dijital miras nasıl bırakılır?
Sadece fotoğraflar ve videolar değil, şifreler, e-mail bilgileri, sosyal medya hesap bilgileri, kripto varlık ve hesaplar, dijital cüzdanlar ve uzayıp giden liste. Bizim bu hayatta edindiğimiz dijital varlığımız... Evet, yakınlarımıza sadece (varsa) ev, araba değil, dijital miras da bırakıyoruz. Peki ama bu mirasa ulaşmanın yolu ne?
Her kitap severin hayali: ‘Kitaplık Merdiveni’
"Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, / Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, / Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak..." Ne eteklerimdeki güneş rengi bir yığın yaprak, ne ağlayarak baktığım sema Ahmet Haşim'in bu hüzünlü dizeleriyle yazıya başlamamın tek nedeni, nerede bir 'merdiven' kelimesi görsem aklıma bu şiirin gelmesi! Ama bugün konum Haşim'in şiiri değil 'merdiven'. Hem de kitaplık merdivenleri...
Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
Efsanevi müzik grubu Beatles'ın bas gitaristi Paul McCartney'in 51 yıl önce Londra'da çalınan bas gitarı, geçtiğimiz ay Sussex kentinde bir tavan arasında bulundu. McCartney gitarına kavuşsa da, müzisyenlerin değer verdikleri enstrümanlarının çalınması çok sık rastlanan bir durum. Blues efsaneleri BB King ve Eric Clapton'ın gitarları, Takiko Omura'nın kemanı ve Min Kym'i yataklara düşüren kayıp "Stradivarius"u...
Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
Kırmızılı beyazlı Martenitsa bileklikleri baharı karşılamanın en zarif yollarından biri. Geleneğe göre 1 Mart'ta takıp kırlangıç veya leylek görünce çıkarabilirsiniz… Ama dikkat, sadece hediye olarak takılabilir!
Bin sanatçı 'Yapay Zeka'ya karşı albüm çıkardı! Peki 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
İngiliz hükümetinin telif yasasında yapmaya çalıştığı değişiklikler dünyanın dört bir yanında sanatçıları kızdırmış! Özellikle telif hakkıyla korunan eserlerin yapay zeka şirketleri tarafından kullanılmasına izin vereceği söylenen bu değişiklikleri protesto için aralarında Annie Lennox, Damon Albarn, Kate Bush, Billy Ocean, The Clash, Tori Amos, Hans Zimmer gibi ünlü isimlerin olduğu 1000'den fazlı sanatçı dün bir 'sessiz albüm' yayınladı.
Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında TikTok'ta viral oldu. TikTok kullanıcıları, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Kusura Bakma eşliğinde, makyajla kendilerini Türkan Şoray'a benzetmeye çalıştı
Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
Bugün ergen olmak, 20 yıl öncesiyle karşılaştırdığınızda, daha mı zor, daha mı kolay? PEW Araştırma Merkezi bu soruyu 1453 ebeveyne ve gence sormuş! Gelin cevapları birlikte inceleyelim...
Altın günü gitti temizlik günü geldi
Sosyal medyada dolaşan altın günü yerine temizlik günü yapan ev kadınlarının videosu gündem oldu. Ev hanımları her hafta birine altın götürmek yerine gittikleri evde elbirliğiyle temizlik yapıyorlar.
Yaratıcı olmak için kötü bir çocukluk mu geçirmek gerek?
Siena Üniversitesi'nden profesör Carlo Valerio Bellieni, birçok kişinin, bir çocuğun yaratıcılığının yalnızca sevgi dolu, besleyici ve destekleyici bir ev ortamında gelişebileceğine inandığını söyleyip ekliyor: "Ancak araştırmalar bunun her zaman böyle olmadığını gösteriyor!"
‘Kahvaltıda Dondurma Yeme’ mutluluğu
Bilmiyordum Şubat ayının ilk cumartesisi 'Uluslararası Kahvaltıda Dondurma Yeme Günü'ymüş! Haberi okurken günü kaçırdığıma üzüldüm doğrusu... Günün her saati dondurma yiyebilen biri olarak hiç kahvaltıda bir bardak çay, birkaç zeytin ve dondurma denememiştim.
Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
Adı, şekli, boyutu ve servis ediliş biçimleri değişse de Balkanlar'da köfte, tıpkı bizde olduğu gibi, hem geleneksel anne yemeği hem de bir sokak lezzeti olarak mutfak kültüründeki tahtını koruyor.
Miras bırakmak yerine tatile gitmek trend oldu
Emeklilik dönemindeki pek çok anne baba, maddi birikimlerini çocuklarına miras olarak bırakmak yerine "Bir daha mı geleceğiz dünyaya" diyerek seyahat ve tatil harcamalarına yöneliyor...
Kahve içip uyursanız ne olur?
'Kahve uykusu' yöntemi, kısa bir uyku molası ile kafeinin etkisini birleştirerek enerji seviyesini artırmayı vadediyor. Peki, bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Bilimsel araştırmalara göre, kahve içtikten sonra 15 dakika şekerleme yapmak, dikkati ve performansı belirgin şekilde iyileştirebiliyor. İlginç bir yöntem olarak kulağa cazip gelse de uzmanlar, uzun vadede düzenli ve kaliteli uykunun en iyi çözüm olduğuna dikkat çekiyor
‘Büyük Harf’ öldü yaşasın ‘Küçük Harf’!
Kuşağı'nın 'büyük harf' kullanmadığı söyleniyor! Doğrusu Z Kuşağı'nın yazı yazamadığıyla ilgili yapılan araştırmalardan haberdarım. Bilim insanları Z Kuşağı üyelerinin el yazılarının son derece okunaksız olduğunu söylüyorlar. Bilmem kaç bin yıldır elle 'yazı yazan' insanoğlunun bu özelliğini kaybetmeye başladığı Z Kuşağı'nın yüzde 40'nın elle (okunaklı) yazı yazmak konusunda problem yaşadığı belirtiliyor. Araştırmalar bu durumun gençlerin bilişsel gelişimlerini negatif yönde etkilediğini ortaya koyuyor.
Kim bu badem anneler?
Badem anne trendinin başlangıcı moda dünyasının ünlü süper modelleri Hadid kardeşler ve anneleri Yolanda'ya dayanıyor. Badem annelik, kendi yeme sorunu alışkanlıklarını 'sağlıklı olma' kisvesi altında çocuklarına (genellikle kızlarına) yansıtmayı ifade ediyor
Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
Sadece birkaç hafta et yememek bedeninizde şaşırtıcı değişikliklere sebep olur. Ancak faydalarından yararlanmanın anahtarı sadece neyi kestiğinizle ilgili değil, neyi eklediğinizle de ilgilidir.
Olağanüstü 7 küçük otel odası
İlk 1979'da ortaya çıkan kapsül otel kavramı yeni nesil gezginler arasında yeniden popüler oldu. Sorumuz şu: Bir kapsülde uyur muydunuz?
Bebeklere marka isimi seçer gibi isim seçiliyor!
Bir arkadaşım ve eşi bebekleri olacağını öğrendikleri andan itibaren isim araştırmaya başlamışlardı. Çocuklarına koyacakları ismin İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca söylenip söylenemeyeceğini test ediyorlardı. "Ulen çocuk Türkiye'de yaşayacak biz Türkçe söyleyebilelim bize ne hangi dilde nasıl telaffuz edileceğinden" dedik ama nafile 6 ay isim aradılar… 'Cem' şimdi Konya'da yaşıyor henüz bir İspanyol tarafından kendisine seslenilmedi!
Tükenmişlik sendromunun kıskacında mısınız? 10 soruda test edin
Psikiyatri Uzmanı Dr. Nagihan Günal, "Uzun süre tedavi edilmeden ilerlemesine izin verilirse alkol bağımlılığından depresyona, diyabetten kalbe dek çok ciddi fiziksel veya psikolojik sorunlara yol açabilir" diyor. Tükenmişlik sendromunun kıskacında olup olmadığınızı 10 soruda test edin. Yanıtlarınızın 5 ve üzeri 'evet' olması, tükenmişlik sendromu yaşadığınız anlamına gelebilir
Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
Japonya'da doktorlar insanlara "ormanları ziyaret et" reçetesi yazıyor. Buna orman banyosu deniyor.
Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
Gün içindeki koşturmalarımız kaygılı düşüncelerimizi bir süreliğine ertelememize neden olabiliyor. Ancak gece başımızı yastığa koyduğumuzda o düşünceler birden zihnimizde beliriyor. Uykusuzluk kaygıyı, kaygı uykusuzluğu doğuruyor. Peki neden özellikle geceleri bu kaygılı düşünceler zihnimizin kapısını çalıyor?
Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
Hazır bu sene 14 Şubat cuma gününe denk geliyorken bu günü haftasonuyla birleştirip küçük bir gezi fırsatı olarak görebilirsiniz. Az mı zaman kaldı? Bu da dert değil, vize almanıza gerek olmayan 5 rota paylaşacağız sizinle. Pasaportunuz hazırsa bir uçak biletiyle yola çıkabilirsiniz.
Uzmanlar uyarıyor: Siyah plastik mutfak gereçlerinden kurtulun!
Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
Anneler... Babalar... Hani evlat dediğin bir elin parmakları gibiydi, hangisini kessen aynı derecede acırdı? Bilimsel araştırma, ebeveynlerin çocukları arasında ayrım yaptığını kanıtladı. Anne-babalar açısından favori çocuğun hangisi olduğu tespit edildi
Bir yalanı nasıl anlarız?
Bir yalanı nasıl anlarız? Bir cümlenin, bir hikayenin, bir iddianın ya da bir jestin doğruyu yansıtmadığını nasıl tespit ederiz? Araştırmalara göre ilk olarak netleştirilmesi gereken şey "yalan" kavramının sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği. Bunun yanında öne çıkan bir diğer kritik nokta da, gözlerini kaçırmak, ellerini gergince ovuşturmak gibi hareketlerin yalanın tespitinde efsaneleştirildiği kadar net bir yöntem olmadığı. Bir yalanı tespit etmenin altın kuralı 'duruma' ve kişinin hikayesine odaklanmak.
Yarıyıl tatili için etkinlik listesi
Her yaştan çocuğa uygun etkinliklerle dolu bu liste, tatili eğlenceli geçirmek isteyen aileler için birebir. Ücretsiz belediye etkinlikleri de var. Kimler karne hediyesi veriyor, hangi müzeler ücretsiz, hangi mekanda ne etkinlik var? Bu sorularınızın cevabı burada...
30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
Başta kulağa zor gelse de, bitki bazlı beslenme deneyimi vücutta birtakım değişikliklere yol açıyor. Peki tam olarak ne yapıyor? Bitki bazlı beslenme tarzını deneyimleyenler anlattı. İşte şaşırtıcı sonuçlar...
Kahvaltı için en uygun zaman nedir?
Kahvaltı tartışmalı bir öğün. Pek çok kişi kahvaltının başarılı bir gün geçirmenin önemli bir parçası olduğuna inanırken, bazıları da bu öğünü atlamayı tercih ediyor. Peki uzmanlar ne diyor?
Yeni tırnak trendi: Dondurma manikürü
Kış aylarında yaza duyulan özlem, tırnaklarda yeni bir trendi ortaya çıkardı. İsmi de dondurma manikürü... Külahta eriyen dondurmayı anımsatan bu tırnakları baharda da sık sık göreceğiz!
Nur topu gibi bir hastalığımız oldu: E-posta apnesi
Her gün yüzlerce e-posta okuyorum! Onlarca cevap yazıyorum gelen e-posta'lara… Mail kutusunu temizlemek için kendime günler belirliyorum. Binlercesini siliyorum, binlercesi geri geliyor. Doğrusu bunları yaparken bir hastalıktan mustarip olabileceğim aklıma bile gelmiyor. Daha doğrusu gelmiyordu! Düne kadar…
Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
Evde çorapsız ve terliksiz gezmek sağlıklı bir seçim olabilir mi? Yoksa tam tersi mi? Ayaklarınızın sağlığı konusunda endişeleriniz varsa, bu durum evinizde hareket etme şeklinizi değiştirebilir
Bir 'Değnek'le mutlu olan 3.5 milyon kişi
"Yavaşlamak, basit, günlük şeylerin tadını çıkarmak, bugünün sıkıntılarından kaçmak için bir yer…" 'Sıkıcı Adamlar Kulübü'nün internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk şey yukarıdaki cümle oluyor! Bizim gibi -bizden kastım kim kendini böyle hissediyorsa onlar- yavaşlamayı, basit ve günlük şeylerin tadını çıkarmayı beceremeyenler için 'Olmayan Ülke' gibi bir yer 'Sıkıcı Adamlar Kulübü'. Alice'in beyaz tavşanın peşinden yuvarlana yuvarlana içine düştüğü 'Harikalar Diyarı' resmen.
“Bu kişi benimle 3 saatlik film izler mi?”
Geçenlerde Twitter'da (Evet biliyorum artık X ama ben eski adını kullanmayı tercih ediyorum) bir kullanıcı sormuş bu soruyu: "Bu kişi benimle 3 saatlik film izler mi? Çok hayati bir soru." Tivitin altındaki cevaplar 'aşk' hakkında birçok ipucu barındırıyor... Birisi "İzliyor, sanırım bana aşık" yazmış. Bir diğeri biraz da sitemle "İzlemiştim ya, of" demiş. "İzlemez. 'Hayır' der diye bazı soruları hiç aklımdan bile geçirmeyişim kalbimi acıtıyor bazen" cevabı üzerine bir romantik-komedi çekilebilir mi acaba? Aşka küsmüş olabilecek biri şöyle diyor: "Kimseyle izlemem, kendimle bile!" Filmin süresiyle ölçülebilen aşklar çağına hoşgeldiniz:)
Yarıyıl tatili için kutu oyunları
Yarıyıl tatili boyunca çocuğunuzu dijital ekran uzak tutup bol bol parka götürün, kitap okumasını sağlayın, şehir gezintilerine çıkın ve evde kutu oyunu oynayın.
Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
Son zamanlarda soğuk algınlığı, grip veya COVID atlattınız ama öksürükten kurtulamadınız mı? Yalnız değilsiniz. Hastalık geçiyor ama öksürük geçmiyor. Peki neden?
Neden kahveden ziyade çayı tercih etmelisiniz?
Sorumuz şu: Bir sonraki fincanınızı kahveyle değil de çayla doldurmanız neden daha iyi bir seçim olsun?
Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
Pek çok kadının anne olduktan sonra saçını kısalttığını hiç fark ettiniz mi? Görünümünde köklü değişime giden kadınların 'anne saçı'na geçmesi, aslında artık yeni bir statüye kavuşma isteğinden değil, zorunluluktan. Oysa özgüven ile fiziksel görünümümüz arasındaki bağlantı, göz ardı edilemeyecek kadar güçlü
Bu kadar popüler olmasını neye borçlu?
Amerikalılar bu yıl 250 milyon kilo avokado tüketti. Bu rakam 10 yıl önce 100 milyon, ondan önceki 10 yılda 43,8 milyondu. Avokado bu kadar belirsiz bir lezzetken nasıl Amerika'nın en sevilen meyvesine dönüştü? Bu kadar popüler olmasını neye borçludur?
İmamoğlu için karar bekleniyor
Terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı. Kararın diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra toplu olarak açıklanması bekleniyor.
CHP'den ön seçim günü
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak
İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
İstanbul Adliye Sarayı'na getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 şüphelinin ifade verme işlemleri için 34 savcı görevlendirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' ifadesi tamamlandı. İmamoğlu'nun 'terör'le ilgili ifadesi 1 saat, 'yolsuzluk'la ilgili ifade işlemi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. İmamoğlu ile beraberindeki 91 şüphelinin ifadeleri tamamlandı. 12 Sulh Ceza Hakimi adliyede göreve çağrıldı
Eylemlerde 323 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı" dedi. Öte yandan Bakan Yerlikaya, Saraçhane'de dün gece yapılan gösterilerde bir polisin üstüne asit atıldığına ait görüntülerini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul Teşkilatı İftarında yaptığı açıklamada "Sokak terörü üzerinden siyasete ve adalete istikamet çizildiği günler eski Türkiye'yle birlikte tamamen mazide kalmıştır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP sadece deveyi hamuduyla götüren haramilerin değil, marjinal sol örgütlerin de oyuncağı haline gelmiştir. Yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekarlığı dahil, ortaya akıl, vicdan ve ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor. Ortaya dökülen bütün bu pislikler, sadece bizi ve milletimizi değil CHP içindeki vicdan sahiplerini de rahatsız etmektedir. CHP, bünyesini zehirli sarmaşık misali saran bu yağmacılardan temizlenmedikçe siyasi itibarını da siyasi parti kimliğini de tekrar kazanamaz"
İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör suçlamaları ile başlatılan soruşturmaların ardından getirilen gösteri yasağını 4 gün daha uzattı. Valilik açıklamasında ayrıca "Bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" denildi
"Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
Suç makinası ve katil zanlılardan biriydi. Bakkaldan çıkarken kendisini takip eden polis var mı yok mu diye etrafına bakındı. Sokakta sadece seçimlerde muhtar adayını destekleyen afişlerle donatılmış bir araç gördü. Araçtaki şoför muhtarın ismini söyleyerek oy verin çağrısı yapıyordu. Ona göre takipte polis yoktu. Rahatlayan katil zanlısı emin adımlarla ilerledi. Bir süre sonra muhtara oy verin diye çağrı yapan kişi tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. İstanbul polisinin, aylardır izini bulamadığı katil zanlılardan birini kılık değiştirerek yakalamıştı. Sıra ikincisindeydi. İkinci şüphelide aksiyon dolu sahnelerle yakalandı. İnanılmaz bir yöntemle iki suç kardeşi yakalayan cinayet uzmanı emekli polis memuru Ekrem Tokgöz o olayın detaylarını Habertürk'e anlattı. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi…
Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
Bazı kültürlerde anılar, diğerlerinden çok daha erken yaşlarda şekilleniyor. Ancak araştırmalar, iki ya da üç yaşından önceki anıları hatırlamanın pek mümkün olmadığını gösteriyor. Eğer Sheldon Cooper değilseniz, o kadar geriye gitmek gerçekten zor olabilir. 23 aylıkken büyükannesinin kendisine verdiği brisket tarifini hatırlayarak, babasını büyük bir dertten kurtaran Sheldon'ın aksine, aynı ortamda bulunan ikizi Missy için bu anı, sadece bir sis bulutundan ibaretti
Oyuncu yapan fotoğraf
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın'ın hayatını kaybettiği, bir gün sonra, defin işleminin ardından açıklandı. Bunun nedeninin, Akın'ın vasiyetinin gereği olduğu belirtildi. Filiz Akın, son yolculuğuna her ne kadar sessiz sedasız çıksa da bu hayattan iz bırakarak ayrıldı
Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
Son derece bulaşıcı olan ancak aşıyla önlenebilen kızamık vakalarındaki artış endişelere yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, geçtiğimiz hafta Avrupa'da kızamık vakalarının son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Benzer şekilde Amerika ve Türkiye'de de artan vaka sayılarının arkasında ne var? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Endişe veren bu artışın arkasında aşı karşıtlığı yatıyor. Kızamığa yakalanan çocukların dörtte biri hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor. Hastalık yüzde 10 ihtimallle akciğer enfeksiyonuna neden oluyor. 1000 çocuktan birinde beyin iltihabı yaparken, 1000 çocuktan 1-3'ü de hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor. Salgına karşı yapılması gereken şey; aşısız olanların hemen aşılanmasıdır" dedi.
"Ünlü olmak istemedim"
Özellikle 1980'lerde rol aldığı filmlerle hafızalarda iz bırakan Şehnaz Dilan ile bir araya geldik. Uzun yıllardır gözlerden uzak olan oyuncu ile değişen hayatını konuştuk
Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni ayrıntıları ortaya çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin bankalardaki özel kasaları incelemeye alındı.
Kartalkaya'da bilirkişi raporu
Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangına ilişkin bilirkişi raporu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu. Raporda otel yönetimi ve işletmecilerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebi ile asli kusurlu oldukları tespit edildi. Raporda Bolu İtfaiye Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ise birinci derecede etkili gösterildi
"Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk TV'de Eren Eğilmez'in konuğu oldu. Bakırhan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısından, Kent Uzlaşısı'na kadar birçok konuda açıklamada bulundu.
Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Witkoff görüşmeyi "muhteşem ve dönüşümsel" olarak niteledi.
Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ilk maçta alınan 3-1'lik galibiyeti unutmaları gerektiğini ve kendilerini çok zorlu bir karşılaşmanın beklediğini söyledi. İtalyan teknik adam ayrıca 2026 Dünya Kupası ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.
"5 senede 3 puan öndeyiz!"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'da düzenlenen Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin iftar programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eczacılarla ilgili yeni karar!
Sağlık Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle, ilaç fiyatlarında kur güncellemelerine bağlı olarak yaşanan artışlar eczacıların kar oranlarına da yansıtılacak. Böylece, eczacıların gelir kaybı yaşamasının önüne geçilecek
A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Macaristan'ın konuğu olacak. İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen Ay-yıldızlılar, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkıyor. Montella ve öğrencileri karşılaşmadan galip gelmesi ya da beraberlikle ayrılması halinde adını ilk kez A Ligi'ne yazdıracak
Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...