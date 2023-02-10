Sevinç gözyaşları Yusuf bebek için! 105'inci saatte kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay 'da yıkılan bir binanın enkazından 105'inci saatte 1,5 yaşındaki bebek ile 7 yaşındaki ağabeyi çıkarıldı.

Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım." dedi.

Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.