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Kahramanmaraş ve 10 ilde büyük hasarlara yol açan depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sevinçle hüzünü bir arada yaşatıyor. Bazı enkazlarda cansız insan bedenleri ümitleri tüketirken, bazılarında ise kaybolan umutları tekrar yeşertiyor.

METANETİ DİKKAT ÇEKTİ

Bunun en yeni örneklerinden birisi de uzun zamandır enkaz altında kalan kadının arama kurtarma ekiplerini görünce söyledikleri sözler oldu. Metaneti ve tebessüm etmesiyle dikkat çeken kadın, ekiplere şöyle konuştu:

"ÜMİDİMİ KESMİŞTİM"

Teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun. Allah sizi yakınlarınızı böyle durumlara düşürmesin inşallah. Allah razı olsun, tam ümidimi kesmiştim biliyor musunuz? Üşüyordum, 'artık bırakın uyuyacağım' diyordum.

"ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ"

Kadının bu sözlerine arama kurtarma ekibinden bir görevli şöyle karşılık verdi: Allah’tan ümit kesilmez ablacığım