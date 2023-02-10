102 saat sonra Büşra kurtuldu!

Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Besni ilçesinde yıkılan Yaşamkent Sitesindeki bir binanın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, ses duyulması sonrası çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre yoğunlaştırılan çalışma sonucu 27 yaşındaki Büşra Atalay Aslan ile temas kurdu.