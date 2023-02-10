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Son dakika haberi Mucizeler peş peşe! Bu kez haber Adıyaman'dan geldi

Adıyaman'da 104.saatte bir mucize yaşandı. İlçede yerle bir olan Göçer Apartmanı'nın enkazından bir kişi kurtarıldı

Giriş: 10.02.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Mucizeler peş peşe! Adıyaman'da 104. saatte bir kişi daha kurtarıldı - Deprem haberleri
HABERTURK.COM

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir kişi 104 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri (JAK) bu çerçevede Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı Göçer Apartmanı enkazında çalışma yaptı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 60 yaşındaki Eyüp Ak ile iletişim kurdu. Ak, yapılan 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 104 saat sonra enkazdan çıkarılan Eyüp Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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