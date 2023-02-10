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Son dakika haberi Hatay'da 102.saatte art arda mucizeler!

Hatay'daki 6 katlı Arzu Apartmanı enkazından peş peşe sevinç gözyaşlarına boğan haberler geldi. Kurtarma çalışmalarında 102.saatte 6 kişi kurtarıldı, 4 kişinin daha çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Çevredekilerin enkazdan çıkarılan genç bir kadına, "Elif seni seviyoruz, kendini bırakma" şeklinde hitap etmesi duygu dolu anlara neden oldu. Kurtarılan genç kadının da çevresindekilere el sallaması yüreklere su serpti

Giriş: 10.02.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hatay'da 102.saatte art arda mucizeler!
HABERTURK.COM / AA

Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından depremden 102 saat sonra 6 kişilik aile kurtarıldı.

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında görev yapan asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli ekibi, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma operasyonunun ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.

Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çiftinin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

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