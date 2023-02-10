100'üncü saatte bir mucize daha! 50 metreyi 5 saatte aşıp kurtardılar

Zonguldak’tan deprem bölgesine giden TTK’ya bağlı maden işçilerinin ve kurum mühendis ve teknikerleri hayat kurtarmaya devam ediyor.

Hatay Kırıkhan’da çalışan maden işçileri bir binada yaşam belirtisi üzerine çalışma başlattı. 5 saat süren çalışmada madenciler, yeraltında tahtalarla yapılan domuz damı sistemini uygulayarak 50 metre ilerledi.

Madenciler, aynı sistemle depremin 94’üncü saatinde Kırıkhan Ovacık Mahallesi’nde enkaz altında kalan 55 yaşlarındaki Fatma adlı kadını da sağ olarak kurtarmayı başardı.