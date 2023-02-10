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100'üncü saatte bir mucize daha! 50 metreyi 5 saatte aşıp kurtardılar

Deprem bölgesinden mucize dolu haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremin 100'üncü saatinde bir enkazın altında 50 metre ilerleyip Kasım adlı vatandaşı yaralı olarak kurtardı

Giriş: 10.02.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hatay'da maden işçileri depremin 100'üncü saatinde bir kişiyi çıkardı - Hatay Deprem Haberleri
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremin 100’üncü saatinde Hatay Kırıkhan’daki kurtarma çalışmasında domuz damı tahkimatı yaparak enkaz altında 50 metre ilerleyip Kasım adlı vatandaşı yaralı olarak kurtarmayı başardı.

Zonguldak’tan deprem bölgesine giden TTK’ya bağlı maden işçilerinin ve kurum mühendis ve teknikerleri hayat kurtarmaya devam ediyor.

Hatay Kırıkhan’da çalışan maden işçileri bir binada yaşam belirtisi üzerine çalışma başlattı. 5 saat süren çalışmada madenciler, yeraltında tahtalarla yapılan domuz damı sistemini uygulayarak 50 metre ilerledi.

Ardından Kasım isimli kişiye ulaşan ekipler, yaralıyı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Yaralı vatandaş, enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Madenciler, aynı sistemle depremin 94’üncü saatinde Kırıkhan Ovacık Mahallesi’nde enkaz altında kalan 55 yaşlarındaki Fatma adlı kadını da sağ olarak kurtarmayı başardı.

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