Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs salgını, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki otomotiv üretimini durma noktasına getirdi.

Bundan bir ay kadar önce salgının sıfır noktası Çin'deki üreticilerin yaptığı gibi fabrikalarını geçici bir süreliğine kapatma kararı alan batıdaki üreticiler, bu sayede salgının daha da yayılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Hafta başından beri, hem Avrupa hem de ABD'de onlarca fabrika kapatma kararı gelmesi ise kafalarda hangi üreticilerin bu adımları attığı konusunda soru işaretlerine neden olabiliyor.

İşte bu karışıklığı ortadan kaldırmak adına Habertürk olarak, sizler için Türkiye, Avrupa ve ABD'de üretime ara veren tüm üreticileri aynı tabloda topladık.

Söz konusu tabloya yakından baktığımızda, ABD'de 11 otomotiv üreticisinin, Türk otomotiv sanayisinde 4 fabrikanın ve Avrupa'da ise tam 23 otomotiv fabrikasının faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği görülüyor.

Bu üreticiler arasında fabrikası en uzun süre kapalı kalacak olanlar ise Seat, Bentley ve BMW olarak öne çıkıyor. Seat'ın 40 gün, BMW ile Bentley'in ise üretimlerine 30 gün ara vermesinin aksine, salgının en çok vurduğu ülke olan İtalya'da, fabrika kapatma sürelerinin daha az olması dikkat çekiyor.

Öyle ki, İtalyan otomotiv sanayisinin en büyük kuruluşu Fiat'ın ülkedeki tesisleri 2 hafta, ülkenin spor otomobil üreticileri Lamborghini ve Ferrari'nin ise bir hafta süreyle fabrika kapatacağı açıklanıyor.

ABD'de ise Tesla'nın 21 gün süre üretime en çok ara veren marka olduğu fark edilirken, Japon üretici Toyota'nın ise ülkedeki tesisinin kapısına 2 gün için kilit vurması da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE 4 ÜRETİCİ KEPENK İNDİRDİ

Türkiye otomotiv sanayisinde ise şuan için 4 kuruluş fabrikasındaki üretime ara verdiğini açıkladı.

İlk olarak Ford Otosan üretime ara verdiğini açıklarken, hafta içinde Otosan'ı Honda, Toyota ve Mercedes-Benz Türk takip etti.

Dört üretici de Türkiye fabrikalarında üretime 2 hafta süreyle ara verdiklerini açıkladı.

Tofaş ise dün yaptığı açıklamada, fabrikasındaki üretime devam edeceğini fakat üretim hızını düşüreceğini bildirdi.

Yerli otomotiv sanayisinin diğer büyük kuruluşları Oyak-Renault ve Hyundai Assan'dan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İKİNCİ EL DE TALEP ARTABİLİR

Türkiye dahil batı ülkelerindeki otomotiv üretiminin durmasının, kuşkusuz bir takım sonuçları olacak.

Bu kapsamda, üreticiler açısından yıl sonu hedeflerini tutturma zorlaşarak, bilançolarda yara açma riski ortaya çıkarken, tüketici açısından da araç bulamama sorunu devam edebilir.

Özellikle son aylarda faizlerin düşmesinin ve 2018'de ertelenen talebin geri dönmeye başlaması ile bayilerde araç bulunamadığı göz önüne alındığında, bu durumun bir süre daha devam etme ihtimalinin ortaya çıktığı söylenebilir.

Gelişmeler, tüketici tarafında talebin ikinci el araca kaymasına ve ikinci elde 2019'un ardından yeni bir rekor kırılmasına da yol açabilir.

Son olarak, Avrupa ve ABD'de otomotiv üreticilerinin koronavirüs ile mücadele kapsamında solunum cihazı üretmek için kolları sıvadığını belirtelim.

Aynı uygulamanın Türkiye'de de yaşanıp yaşanmayacağını ise ilerleyen günlerdeki gelişmeler gösterecek.