Türkiye'deki tüm fabrikalarında üretime ara verdi

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Önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gölcük fabrikasındaki üretimi ertelediği yönünde bir duyuru yapan Ford Otosan, bugün ise diğer fabrikalarındaki üretime de ara vereceğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili şirket içi çalışmaların devam ettiğinin bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Bu doğrultuda, Pandemi (Salgın hastalıklar) Eylem Planımızı mevcut duruma göre revize ederek, devreye aldık. Olası bir salgına karşı tıbbi malzeme ve ilaç envanterlerimizi güncelledik. İşlerimizin devamını sağlayabilmek için senaryo planlarımızı yaptık. Seyahat ve yurtdışı çıkışlarına yönelik kısıtlamalar ve aksiyon planları oluşturduk. Şirketimize ziyaretçi girişini durdurduk. Riskli sağlık gurubunda yer alan hamile, diabet gibi kronik hastalıkları olan çalışanlarımızı evden çalışmaya yönlendirdik" denildi.

'AVRUPA'DA TİCARET DURDU'

Ulusal ve bölgesel tedarik zincirinin durumu ve planlamaları için süreci yakından izleyen özel ekipler kurulduğu belirtilirken, "Gelişmeleri yakından takip ediyor, global ekiplerimizle birlikte irtibat halinde gerekli aksiyonları almaya devam ediyoruz. Avrupa’da ticaretin durması ve ülkelerin karantinaya girmesi birçok markanın üretimini ve satışlarını durdurmasına sebep olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sağlık Bakanlığımızın iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirlere paralel olarak üretim operasyonlarımızla ilgili de bazı kararlar almış bulunmaktayız. Bu bilgiler ışığında, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarımızda üretim operasyonlarımıza 2 hafta boyunca ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda Ford Otosan'ı Gölcük fabrikasındaki Custom hatlarında üretim çalışmasına, 19 Mart Perşembe gün sonu itibarıyla, Gölcük fabrikasındaki Transit hatlarında ve Yeniköy fabrikasındaki üretim operasyonlarına ise 21 Mart Cumartesi günü sonu itibarıyla, Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemleri üretimi gerçekleştiren Eskişehir fabrikasındaki ise üretim operasyonlarına da 21 Mart Cumartesi gün sonu itibarıyla 2 hafta ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, tüm ofis çalışanlarının, kritik olarak belirlenen kişiler haricinde, evden çalışmaya geçeceği de belirtildi.

Ford Otosan haricinde Türkiye'de fabrikası bulunan otomotiv üreticilerinden Toyota da, Sakarya'daki üretimine ara verdiğini bildirmişti.