Ford Otosan yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğunu; bu kapsamda 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Şirket açıklamayı dün akşam KAP’a yaptı.