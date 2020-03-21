21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgının daha da yayılmasını önlemek adına üretimlerine ara veren otomotiv firmaları, boş kalan tesislerinde solunum cihazı üretmek adına kolları sıvadı.
Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da Fiat ve Ferrari'nin ülkenin medikal cihaz sektörü ile görüşmeler halinde olduğu belirtiliyor.
Bu kapsamda İtalya solunum cihazı üreticilerinden Siare Engineering'in Fiat Chrysler, Ferrari ve İtalyan parça üreticisi Marelli iel solunum cihazları için gerekli bazı parçaları üretimi konusunda masaya oturduğu aktarıldı.
4 HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK
İtalya'daki gelişmelerin yanı sıra, İngiliz otomotiv endüstrisi de benzer adımlar atmaya başladı.
Ülkenin havacılık şirketi Meggitt önderliğinde bir araya gelen otomotivcilerin, kendi tesislerinde solunum cihazı üretime destek verecekleri bildirildi.
Bu kapsamda, Nissan ve McLaren'in kendi tesislerinde hızlı bir şekilde üretebilecekleri bir solunum cihazı prototipi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Söz konusu prototipin 4 hafta içinde otomotiv fabrikalarındaki bantlarda inmeye başlayacağı da verilen bilgiler arasında.
BEYAZ SARAY'IN KAPISINI ÇALDILAR
Avrupa'daki fabrikaların ardından birer birer kepenk kapatan Amerikan otomotiv endüstrisi de solunum cihazı konusunda adımlar atmaya hazırlanıyor.
Ford ve General Motors'un bu konuda Beyaz Saray'a danıştığı aktarılırken, üretime ara veren Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın da solunum cihazı üretimine sıcak baktığı belirtiliyor.
Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, ilk olarak bir aydan fazladır ülkede kapalı kalan otomotiv fabrikalarında solunum cihazını gündeme getirmişti.
Ülkenin büyük otomotiv üreticilerinden BYD, otomotiv üretimine ara verdiği fabrikasında günde 5 milyon yüz maskesi 300 bin el dezenfektanı üretmişti.
Gelişmeler, otomotiv üretiminin durduğu Avrupa ve Kuzey Amerika'da daha çok otomobil markasının solunum cihazı üretimini gündeme getirebilir.
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