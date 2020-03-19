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Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde Avrupa ve ABD'de otomotiv üretimi durma noktasına gelirken, Türkiye'de fabrikası bulunan üreticiler de birer birer üretimlerine ara vermeye başladı.

Ford Otosan ve Toyota'nın ardından Japon otomobil üreticisi Honda, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı fabrika kapatan üçüncü üretici oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağı bildirildi.

Açıklamada, "Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alınmıştır. Şu anki plan, 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmaktır. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir" denildi.