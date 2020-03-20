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Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Türkiye ve dünyadaki otomotiv fabrikaları geçici olarak kapanmaya devam ediyor.

Avrupa ve ABD'de otomotiv üretimi durma noktasına gelirken, Türkiye'de de otomotiv sanayisinde fabrika kapatma kararları alınıyor.

Hafta başından bu yana Ford Otosan, Honda, Toyota ve Mercedes-Benz Türk'ten ardı ardına üretime ara verme kararları gelirken, yerli otomotiv sanayisinin diğer önemli kuruluşları olan Tofaş, Oyak-Renault ve Hyundai Assan'ın ise koronavirüs salgınına karşı alacağı önlemler merak konusu olmuştu.

Bu konuda Tofaş'tan flaş bir açıklama yapıldı.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 23 Mart tarihinden itibaren, üretim hatlarında 1.5 metre sosyal mesafe kuralını uygulayarak, üretim hızını düşürme kararı aldıklarını açıkladı.

Eroldu, "Üretim hızımız şu an itibariyle talebe yeterli olmayabilir. Durumu günlük olarak takip ederek gerekli olması halinde üretimde cumartesi günlerini devreye alabiliriz" dedi.

CEO'sunun yaptığı açıklamalar ile, Ford Otosan, Honda, Toyota ve Mercedes-Benz Türk'ün aksine Tofaş'ın üretime devam edeceği ortaya çıktı.