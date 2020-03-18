Avrupa otomotiv sektörü kepenk indirdi

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Çin'de ortaya çıkan ve 2 ay içinde batıyı da etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa'da otomotiv üretimini durma noktasına getirdi.

Birçok üretici fabrikaların kapasına kilit vururken, son olarak Mercedes-Benz tüm Avrupa'daki fabrikalarında üretimi 2 hafta süreyle durduğunu bildirdi.

Böylece, Mart sonuna kadar Alman markanın otomotiv, hafif ticari ve ağır ticari araç üretimi gerçekleşmeyecek. Mercedes-Benz'in Türkiye fabrikalarındaki durumun ise henüz netlik kazanmadığını belirtelim.

İNGİLTERE'NİN EN BÜYÜK FABRİKASI KAPANDI

Avrupa fabrika kapatma kararı alan markalardan Nissan, son olarak İngiltere tesisini de geçici olarak kapattığını bildirdi.

Aynı zamanda İngiltere'nin en büyük otomotiv fabrikası olan tesis, yılda 1.3 milyon aracın üretildiği ülkede 350 bin otomobil üretiyor.

Nissan'ın Sunderland tesisinde Qashqai, Juke ve Leaf modelleri bantlardan iniyor.

İngiltere'de fabrika kapayan bir diğer otomotiv firması ise Opel'in kardeşi Vauxhall oldu. Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki tesisin 27 Mart'a kadar kapalı kalacağı aktarıldı.

ÇEK ÜRETİCİ 2 HAFTA KAPATTI

Avrupa otomotiv sektöründe bir kapatma kararı da Volkswagen Grubu markalarından Skoda'dan geldi.

Çek üretici, Avrupa'daki tüm fabrikalarında üretime ara verirken, 29 Mart'a kadar işçilerinin ücretlerinin yüzde 70'ini, 5 Nisan'a kadar da yüzde 75'ini ödeyeceğini açıkladı.

Skoda'nın fabrikalarının 2 hafta kapalı kalacağı da verilen bilgiler arasında.

TAHMİNLER 600 BİN ADET DÜŞTÜ

Son gelişmeler ile birlikte, Avrupa'da koronavirüs kaynaklı olarak fabrika kapatan otomotiv üreticileri arasında Volkswagen, Ford, PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel),Fiat Chrysler, Seat, Mercedes-Benz, Toyota ve Renault bulunuyor.

Türkiye'de ilk fabrika kapatma Ford Otosan'dan gelirken, Oyak-Renault, Tofaş, Hyundai ve Toyota fabrikalarında şuan için üretim devam ediyor.

Yaşananlar, araştırma şirketi IHS Markit'in 2020 tahminlerini de değiştirirken, Avrupa otomotiv üretiminin yıl sonu beklentilerinin 600 bin adet altında gerçekleşebileceği kaydediliyor.

Öte yandan, yılbaşından bu yana bayilerde bayilerde sıfır kilometre araç bulunamaması, talebi ikinci ele kaydırmıştı.

Daha önceki açıklamalarda, Nisan ayında markaların elinin rahatlayacağı ve daha fazla stok bulunabileceği belirtilirken, koronavirüs kaynaklı fabrika kapatma kararlarının ise bayileri bir süre daha boş bırakma ihtimali bulunuyor.