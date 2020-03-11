11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs dünyadaki etkisini artırırken, salgının merkez üssü olan Çin'in Hubei bölgesinde ise kapanan fabrikalar yeniden açılıyor.
Çin'in toplam otomotiv üretiminin yüzde 10'unu karşılayan bölgedeki fabrikaların 1 aydan fazla kapalı kalması markalara ciddi zararlar yaratırken, bantların dönmeye başlaması ile birlikte de yeni endişeler ortaya çıktı.
Her ne kadar 11 Mart itibariyle bölge genelinde üretimin yeniden başlaması beklense de, üreticilerin elinde gerekli hammaddenin olup olmadığı ve nasıl tedarik edileceği henüz belirsizliğini koruyor.
Ayrıca, şirketlerin çalışanların sağlığından endişe ettiği ve Çin'in diğer eyaletlerindeki farklı uygulamaların da ülke içindeki ticareti sekteye uğratabileceği yönünde kaygılar da dile getiriliyor.
Buna örnek olarak da, bir işçide bile koronavirüs belirtisine rastlanmasının tüm fabrikanın kapanmasına yol açabileceği ve bunun sonucu olarak da, büyük üreticilerin yedek parça ve hammadde tedarikinde sorun yaşayabileceği belirtiliyor.
Hubei bölgesinde fabrikası bulunan Dongfeng, General Motors, Honda, PSA ve Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı gibi üreticilerin Çin'de 100 kadar tedarikçisinin olması ise endişeleri artırıyor.
Her ne kadar Honda, Nissan ve Dongfeng gibi markalar bölgede üretime yeniden başlamaya hazırlansalar da, endişelerini yüksek sesle dile getirmekten çekinmiyorlar.
İŞÇİLERİN YÜZDE 80'İNİ ÇALIŞIYOR
Hubei haricinde Çin'in diğer bölgelerindeki otomotiv üretiminde ise nispeten daha az sorun yaşandığı belirtiliyor.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 300'den fazla fabrikada otomotiv üretimi yüzde 80 işgücü ile devam ediyor.
Buna rağmen, siparişlerin iptali, lojistik sorunları ve tedarik problemleri yüzünden üretim rakamlarının istenen seviyede olmadığı kaydediliyor.
Çin'deki otomotiv ve yedek parça üreticileri ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Kore gibi bölgelere geçen yıl 53 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.
Uzmanlar, Çin'deki üretim sorunlarının devam etmesinin, dünyanın diğer bölgelerindeki otomotiv üretimlerini de sekteye uğratabileceğini kaydediyor.
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