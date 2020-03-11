DHA

Nissan Motor Co. Ltd. ülke genelinde yeni Covid-19 (koronavirüs) vakalarının azalması üzerine, Çin'in Hubei bölgesindeki Xiangyang fabrikasında üretime yeniden başlayacağını açıkladı.

Japon otomotiv şirketinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının başladığı yer olan Hubei bölgesindeki fabrikada, salgının başladığı dönemlerde ara verilen üretimin bu haftasonunda yeniden başlayacağı belirtildi. Açıklamada, ülke genelindeki fabrikalar genelinde ara verilen üretimin tam olarak ne zaman normale döneceğine ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

GM, TOYOTA VE HONDA DA ARA VERMİŞTİ

Covid-19 salgınının başlamasının ardından Çin'de üretime ara veren otomotiv üreticilerinin arasında, Nissan'dan başka, aralarında General Motors, Honda ve Toyota'nın yanında daha birçok şirket bulunuyor.