30 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de patlak veren ve hızlıca yayılan koronavirüs salgını, otomotiv sektöründe de etkisini gösterdi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün daha da yayılmasını engellemek adına, ülkenin bazı bölgelerinde yeni yıl tatili 30 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar uzatılmıştı.
Bu bölgeler arasında Hubei, Guangdong ve Şangay eyaletlerinin olması ise, otomotiv üretimini doğrudan etkiliyor.
Öyle ki, Hubei, Guangdong ve Şangay, Çin'in başlıca otomotiv üretimi adresleri olarak biliniyor. Resmi tatilin uzatılması her üç bölgede de otomotiv üretimini askıya alırken, bu durumun şirketleri şimdiden zarara uğrattığı belirtiliyor.
DÜNYA DEVLERİNİN TESİSLERİ KAPANDI
IHS Markit'in konuya ilişkin hazırladığı rapora göre, Guangdong, tek başına Çin'in otomobil ve hafif ticari araç üretiminin yüzde 12.8'ini sırtlıyor. Hubei bu alanda ülkenin yüzde 9'unu karşılarken, Şangay ise otomobil ve hafif ticari araç üretiminde yüzde 6.4'lük bir paya sahip.
Hubei bölgesi, Dongfeng, General Motors, Honda, PSA ve Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı gibi markaların fabrikalarına ev sahipliği yaparken, Şangay'da ise Shangai General Motors ve Volkswagen'in üretim tesisleri bulunuyor.
Her iki kentten daha çok aracın üretildiği Guangdong kentinde ise, Honda, Toyota, Renault-Nissan-Mitsubishi ve Volkswagen gibi markalar üretim gerçekleştiriyor. Kentte Çin'in yerel markalarından BYD, BAIC ve GAMC'in de tesisleri bulunuyor.
Üç kentin 2020 yılında öngörülen toplam otomobil ve hafif ticari araç üretimi yıl başında 6.8 milyon adet olarak açıklanmıştı. Fakat, üretime verilen 10 günlük aranın tahminleri düşürdüğü kaydediliyor.
150 BİN ADET KAYIP YAŞANDI
Bu noktada, IHS Markit'in araştırmasına göre, üretime verilen virüs arasının, ülkenin otomotiv sektörüne 150 bin adetlik kayıp yaşattığını belirtelim. Sürenin uzaması halinde ise, söz konusu kaybın artacağı aktarılıyor.
Öte yandan, ABD'li üretici Ford da Çin'in Chongqing ve Hangzhou'daki fabrikalarında 10 Şubat'a kadar üretime ara verdiğini açıkladı. IHS'nin araştırmasında Ford'un yer almadığı göz önüne alındığında ise, otomotiv sektöründeki kaybın açıklanan rakamdan daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Çin'de yaşanan son gelişmelerin, küresel otomotiv üreticilerinin yıl sonu bilançolarında etkisini göstermesi sürpriz olmayacaktır.
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