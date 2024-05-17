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        Haberler Sağlık Son dakika haberi: Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarını artık aile hekimleri yazacak

        Son dakika haberi Raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarını artık aile hekimleri yazacak

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:39
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.

        Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık bir yılda 3.2 milyar lira tasarruf sağladıklarını açıkladı.

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