Son dakika haberi Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu duyurusu yayımlandı, başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak
Giriş: 17.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:02
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusunun başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
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