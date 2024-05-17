Seren Fosforoğlu silikon taktırdı: Herkesin vardı, bir benim yoktu
Seren Fosforoğlu estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Göğüslerine silikon taktıran Fosforoğlu; "Herkesin vardı, bir benim yoktu" dedi
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Seren Fosforoğlu, güzellik için bıçak altına yatan ünlüler arasına girdi. Dün operasyon geçiren 48 yaşındaki oyuncu, göğüslerine silikon taktırdı.
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"BU YAŞTAN SONRA KISMETMİŞ"
Hastane odasından sevenlerine seslenen Seren Fosforoğlu, "Bu yaştan sonra kısmetmiş... Kendim istediğim bir şeyi yaptım sonunda" ifadelerini kullandı.
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"YILLARDIR İSTİYORDUM"
Seren Fosforoğlu ayrıca Haberturk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yılladır istiyorum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Herkesin vardı, bir benim yoktu. Kendimi iyi hissetmek için yaptırdım."
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