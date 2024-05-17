Seren Fosforoğlu silikon taktırdı: Herkesin vardı, bir benim yoktu

"YILLARDIR İSTİYORDUM"

Seren Fosforoğlu ayrıca Haberturk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yılladır istiyorum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Herkesin vardı, bir benim yoktu. Kendimi iyi hissetmek için yaptırdım."