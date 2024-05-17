Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seren Fosforoğlu silikon taktırdı: Herkesin vardı, bir benim yoktu - Magazin haberleri

        Seren Fosforoğlu silikon taktırdı: Herkesin vardı, bir benim yoktu

        Seren Fosforoğlu estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Göğüslerine silikon taktıran Fosforoğlu; "Herkesin vardı, bir benim yoktu" dedi

        Giriş: 17.05.2024 - 12:03 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Seren Fosforoğlu, güzellik için bıçak altına yatan ünlüler arasına girdi. Dün operasyon geçiren 48 yaşındaki oyuncu, göğüslerine silikon taktırdı.

        • 2

          "BU YAŞTAN SONRA KISMETMİŞ"

          Hastane odasından sevenlerine seslenen Seren Fosforoğlu, "Bu yaştan sonra kısmetmiş... Kendim istediğim bir şeyi yaptım sonunda" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "YILLARDIR İSTİYORDUM"

          Seren Fosforoğlu ayrıca Haberturk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yılladır istiyorum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Herkesin vardı, bir benim yoktu. Kendimi iyi hissetmek için yaptırdım."

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa