İngiliz devinden Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif hazırlığı!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arsenal'in Ferdi için dev bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa devini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi.
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Haberin detaylarında, İngiliz devinin rotasyonlu bir kadro kurmak istediği ve Ferdi Kadıoğlu'nun birçok bölgede oynayabilmesi sebebiyle Mikel Arteta'nın özellikle transfer edilmesini istediği iddia edildi.
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35 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Arsenal'in bu transfer için gözden 35 milyon euroyu çıkardığı söylenirken Ferdi Kadıoğlu'nun da Londra ekibine transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtildi.
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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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24 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)
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