Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını "Evet" ya da "Hayır" kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı ve bu yarışmayı sundu. 'Meyhaneci' ve ' Yılların Ardından' filminde oyuncu olarak rol aldı.



1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu.