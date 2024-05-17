Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sunucu Erkan Yolaç, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Erkan Yolaç, hayatını kaybetti

        Ünlü sunucu Erkan Yolaç 89 yaşında hayata veda etti. Yolaç, 'Evet - Hayır' yarışmasıyla hafızalarda yer edinmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          1970 ve 1980'li yılların fenomen yarışmalarından 'Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        • 2

          Uzun süredir yoğun bakımda olan Erkan Yolaç, 89 yaşındaydı.

        • 3

          Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşımıyla sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

        • 4

          ERKAN YOLAÇ HAKKINDA

          Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli'de doğdu. Erkan Yolaç, 6 yaşındayken ailesiyle İstanbul’a taşındı.

          Bir sene Saint Joseph Lisesi'nde okudu. Sonrasında Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam etti. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınınca eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti. Kastamonu Lisesi'nde öğrenci iken edebiyat öğretmeni olan Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından anons yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Bu ilk deneyimden sonra Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını yapmaya başladı.

        • 5

          1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Seyfi Dursunoğlu, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı.

          Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet-Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı.

        • 6

          Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını "Evet" ya da "Hayır" kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı ve bu yarışmayı sundu. 'Meyhaneci' ve ' Yılların Ardından' filminde oyuncu olarak rol aldı.

          1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        'Ares'in öldürülmesi davasında karar
        'Ares'in öldürülmesi davasında karar
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa