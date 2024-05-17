Erkan Yolaç, hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Erkan Yolaç 89 yaşında hayata veda etti. Yolaç, 'Evet - Hayır' yarışmasıyla hafızalarda yer edinmişti
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1970 ve 1980'li yılların fenomen yarışmalarından 'Evet - Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Uzun süredir yoğun bakımda olan Erkan Yolaç, 89 yaşındaydı.
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Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşımıyla sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmistir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
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ERKAN YOLAÇ HAKKINDA
Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli'de doğdu. Erkan Yolaç, 6 yaşındayken ailesiyle İstanbul’a taşındı.
Bir sene Saint Joseph Lisesi'nde okudu. Sonrasında Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam etti. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınınca eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti. Kastamonu Lisesi'nde öğrenci iken edebiyat öğretmeni olan Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından anons yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Bu ilk deneyimden sonra Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını yapmaya başladı.
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1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Seyfi Dursunoğlu, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı.
Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet-Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı.
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Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını "Evet" ya da "Hayır" kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı ve bu yarışmayı sundu. 'Meyhaneci' ve ' Yılların Ardından' filminde oyuncu olarak rol aldı.
1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu.
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