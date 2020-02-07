Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Çin'de patlak veren koronavirüs salgının otomotiv sektörü üzerindeki olumsuz etkisi geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Bu kapsamda, ülkede fabrikası bulunan otomotiv üreticilerinin salgın nedeniyle üretimi askıya almasının, markalara şimdiden yaklaşık 400 bin adetlik kayıp yaşattığı açıklanmıştı.

Çin'de neredeyse bütün küresel üreticilerin fabrikası bulunurken, virüs salgının markalara çıkaracağı fatura hakkında bugüne kadar kesin bir bilgi bulunmuyordu.

Fakat, Çin'deki gelişmeler özelinde hazırlanan raporlar, Çin'de fabrikası bulunan otomotiv markaları arasında salgından en çok etkilenen ismin Alman üretici Volkswagen (VW) olacağına işaret ediyor.

Öyle ki, konuya ilişkin bir rapor hazırlayan kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P),VW'nin tüm modellerinin yüzde 40'ının üretimini ve satışını Çin'de yaptığını belirterek, Çin'deki yatırımlarından Alman markaya her yıl ödenen 3.3 milyar dolarlık kâr payının risk altında olduğunu açıkladı.

Raporda, virüs salgının VW'nin ardından en çok vuracağı markalardan birinin de Nissan olacağı yönünde bilgi paylaşılıyor.

TEDARİK ZİNCİRİ DE RİSK ALTINDA

Öte yandan, bir diğer Japon otomotiv üreticisi Honda'nın da salgının sıfır noktası olarak görülen Wuhan kenti yakınlarında fabrikasının bulunuyor. S&P'nin raporunda, bu tesiste üretimin durması sebebiyle satışlarının yüzde 30'unu Çin'de yapan Honda'nın önemli ölçüde bir kayıp yaşayacağı aktarılıyor.

Araştırmada, salgının otomotiv sektöründeki tedarik zincirinde de etkisinin olacağı üzerinde duruluyor. Buna göre, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgının tedarik zinciri alanında en çok Bosch'u vuracağı belirtiliyor.

Otomotiv teknolojileri üreten Bosch'un geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Çin'deki durumu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ülkedeki üretime devam etmek için çalışmalar devam ediyor" açıklaması da markanın yaşadığı krizin göstergesi olarak sunuluyor.

FABRİKALARIN AÇILIŞ TARİHLERİ ERTELENDİ

S&P'nin raporunda bahsettiği üreticiler haricinde, Çin'deki salgından etkilenen diğer küresel markalara da göz atmakta fayda var.

Bunlardan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, virüs nedeniyle Çin'deki üretimine 1.5 haftalık ara verdiğini açıklamıştı.

Şangay'daki fabrikasını kısa bir süre önce operatif hale getiren Tesla, üretimin aksamının ilk çeyrek kârlılığını olumsuz etkilemesini öngörüyor.

Öte yandan, tedarik zincirindeki sorun nedeniyle Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasının da virüsten olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.

Alman üretici BMW'nin Brilliance ile ortak çalıştırdığı Çin fabrikasının kapalı kalacağı tarihin 17 Şubat'a kadar uzatılacağı açıklanırken, Ford'un Chongqing Changan Auto ortaklığındaki Çin fabrikasının 10 Şubat'ta yeniden faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Yukarıdaki satırlarda bahsi geçen Honda ise, ülkedeki üç fabrikasında 13 Şubat'ta yeniden üretime başlamayı planlıyordu. Fakat son gelişmeler bu tarihin ileri ertelendiğine işaret ediyor.

Ayrıca, Nissan'ın Dongfeng ortaklığında üretim yaptığı Hubei kentindeki fabrikasının ve PSA'nın da Wuhan'daki tesisinin 14 Şubat'ta kapılarını açacağı aktarılıyor.

Bu noktada, salgının seyrine bağlı olarak fabrikaların açılış tarihlerinin ertelenme ihtimalinin olduğunu belirtelim.

BAYİLERE GİTMEKTEN ÇEKİNİYORLAR

Bir diğer uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's ise, koronavirüs salgınının otomotiv sektöründe kısa vadede talep ve kurumsal sermaye harcamalarında geçici daralmalar yaşatacağını aktarıyor.

Moody's Başkan Yardımcısı Gerwin Ho, koronavirüs salgını nedeniyle potansiyel müşterilerin, bayiler de dahil olmak üzere kalabalık ortamlara girmekten çekindikleri için kısa vadede satışlarda bir miktar düşüş olabileceğine işaret etti.

Gerwin Ho, "Çin'deki ekonomik büyüme ve otomobil sahipliği oranındaki artışa bağlı olarak, çok sayıda potansiyel müşterinin talebini ertelemediğini ve talepteki uzun vadeli büyümenin de aksamadan sürdüğünü görüyoruz" dedi.

YÜZDE 2 BÜYÜME HEDEFİNE KUŞKUYLA BAKILIYOR

Çin'deki gelişmeler, toplum sağlığı açısından olduğu gibi otomotiv sektörü açısından da pek iç açıcı değil.

Ülkenin dünyanın en büyük otomotiv pazarı olması ve büyük ana akım markaların toplam satışlarının yüzde 30'una yakının Çin'den sağlıyor olması, gelişmelerin küresel otomotiv sektörü açışından olumsuz sonuçlar doğuracağını gösteriyor.

Son olarak, otomotiv üretiminin askıya alınmasının ardından Çin otomotiv pazarının 2020'deki yüzde 2 büyüme hedefini tutturamayacağı yönünde tahminler yapılması, Çin'e milyarlarca dolarlık yatırım yapan markaların gelecek hedeflerini gözden geçirmelerine yol açabilir.