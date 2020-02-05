05 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, Çin'in otomotiv sektöründen sonra Kore'ye de sıçradı.
Güney Koreli üretici Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Güney Kore'deki 7 fabrikası üretime virüs arası verdi.
Şirketin konuya dair yaptığı açıklamada, Hyundai'nin araçlarında kullandığı bazı parçaları Çin'den tedarik ettiği, fakat salgın nedeniyle devreye giren seyahat yasaklarının söz konusu parçaların tesliminde sorun yaşattığı bildirildi.
Dolayısı ile, parça yetersizliğinden kaynaklı bir şekilde şirketin fabrikaları önce 7 Şubat'a kadar, sıkıntı devam ederse 13 Şubat'a kadar kapalı kalacak.
Öte yandan, Hyundai'nin Çin'den parça alamaması nedeniyle şirketin Asya'daki diğer tedarikçileri olan Kyungshin ve Yura Corporation isimli şirketlerin fazla mesai yapacağı da verilen bilgiler arasında.
Attığı adım ile Hyundai, koronavirüs salgını nedeniyle Çin dışında fabrikasını kapatan ilk marka oldu.
TÜRKİYE'YE ETKİSİ YOK
Gelişmelerin şuan için Türkiye'ye yönelik bir etkisi ise söz konusu değil.
Habertürk'e bilgi veren Hyundai Türkiye yetkilileri, siparişlerin önceden verildiğini bildirerek, Kore'deki fabrikaların kapanmasının araç teslimatlarında gecikme yaşatmayacağını kaydetti.
Ayrıca, salgın nedeniyle Türkiye'deki Hyundai fabrikalarında üretimin aksamasının söz konusu olmadığının da tarafımıza iletildiğini belirtelim.
ÇİN'DEKİ FABRİKALAR KAPALI
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsün daha da yayılmasını engellemek adına, ülkenin bazı bölgelerinde yeni yıl tatili 30 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar uzatılmıştı.
Dongfeng, General Motors, Honda, PSA, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, Shangai General Motors, Volkswagen, Honda, Toyota, BYD, BAIC ve GAMC gibi üreticilerin Çin'deki tesisleri halen kapalı durumda.
IHS Markit'in konuya ilişkin hazırladığı rapora göre, şu ana kadar Çin otomotiv sektöründe 350 bin adetlik kayıp yaşandı.
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