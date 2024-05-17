Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        93
        Trabzonspor
        TS
        61
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Kasımpaşa
        KSM
        52
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        36
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!

        Galatasaray Kulübü, futbolda 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 24'üncü yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikte konuşan başkan Dursun Özbek'in, "Okan hocayla iki senedir çalışıyoruz. Kendisi takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. Umarım yeni yönetimle yeni başarılar yaşayacak." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübü, UEFA Kupası zaferinin 24. yıldönümünü kutladı. İnşaatı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, kulübün eski başkanlarından Burak Elmas, Faruk Süren, Adnan Polat ve Alp Yalman ile UEFA Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları katıldı.

        DURSUN ÖZBEK: OKAN BURUK UMARIM YENİ YÖNETİMLE YENİ BAŞARILAR YAŞAYACAK

        Dursun Özbek, UEFA Kupası şampiyonluğunun Türk futbol tarihindeki en büyük zafer olduğunu belirterek, "Bundan sonraki yönetimlere düşen şey, bunun tekrarlanması. Umarım ilerleyen dönemlerde yönetimler, kulübümüze daha büyük zaferler yaşatır. Okan hocayla iki senedir çalışıyoruz. Kendisi takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. Umarım yeni yönetimle yeni başarılar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Özbek, Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve kulübü olduğunu savunarak, "Ali Sami Yen'den beri Galatasaray'a hizmet eden çok değerli başkanlar var. Onların yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koymak için arkadaşlarımla çalışıyoruz. Umarım bundan sonraki yönetimler de böyle yapar. Her gelen yönetim önceki yönetimin bir fazlasını yapar. Gelecek başkanlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Galatasaray'ın 24 yıl önce tarih yazdığını vurgulayan Özbek, "Bu başarı hepimizin daha dün gibi aklında. UEFA Kupası yolunun ne kadar zor olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Tek bir mağlubiyet almadan kupayı kazanmak çok önemliydi. Başta Fatih hocamız ile ekibine, oyunculara ve yöneticilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hedefimiz Avrupa'da kupa kazanmak. Galatasaray, yeni başarılara hazırdır." şeklinde görüş belirtti.

        Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıkların son aşamada olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Az işimiz kaldı. Sahalarımızın bir tanesinde çimler çıkmaya başlayacak. Burada yaptığımız sahalar, bugüne kadar ki en gelişmiş sistemdir. Binamızın cephesi, 20-25 gün sonra kapanacak. Florya'daki tesisler yaklaşık 40-45 sene önce yapıldı. Yapanlara teşekkür ediyorum. Futbolun geldiği şartlarda, böyle bir tesise ihtiyacımız vardı. 2024-2025 sezonunu bu tesislerde açacağız. Bu tesislerimizin ilk fazı bitti. Kulübümüze hizmet edecek altyapı ve A Takımı tesislerini barındırıyor burası. Tesisler, stadımıza da çok yakın. Burası büyümeye de müsait. Sadece futbola değil, diğer spor dallarına da hizmet edebilir bu proje. Kemerburgaz Tesisleri, ülkemizin yeni yıldızlarının yetiştiği bir yer olacak. Bu tesisler, Galatasaraylılar tarafından yapılmış ve herkesin emeği var. Erden Timur'un da bu tesislerde emeği büyük."

        REKLAM

        Okan Buruk ise 17 Mayıs'ın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "İnşallah pazar günü bir şampiyonluk daha yaşayacağız. Bunun sevinici de tekrar hep beraber yaşayacağız. Biz sahada savaşıyoruz. Camia olarak birliktelik gösteriyoruz ve bu durumu da başarıya katkı sağlıyor. Beni buraya layık gören herkese teşekkür ediyorum. Umarım uzun yıllar burada olurum." şeklinde konuştu.

        METİN ÖZTÜRK: GERÇEK 5 YILDIZ İÇİN İLERLİYORUZ

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Dursun Özbek'in liderliğinde yola devam ettiklerini belirterek, "Umarım onun liderliğinde ikinci kez şampiyon oluruz. Çakma beş yıldız değil, gerçek beş yıldız için ilerliyoruz." dedi.

        Öztürk, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile yapacakları derbiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

        "Sosyal medyada bir haber dönüyor. Bizim bu maça kupa istediğimiz konuşuluyor. Şampiyonluk netleşmeden federasyona başvuru yapacak değiliz. Arda Kardeşler'in bu maça atanması da şaşkınlıkla karşıladığım bir konu. Hatalı kararların şampiyonluğa tesir edeceği maça hakemin manuel atanmasına şaşırıyoruz. Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdahaleye bir şey yapmaması ve 6-1 yendiğimiz Sivasspor maçındaki yanlış kararları var. İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimin de bir sınırı var. Burada olabilecek hatalı kararların sorumluluğu, hakemi atayanlarda. Ligin kaderinin belirleneceği bir maça, Galatasaray aleyhine kararlar veren, Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında Fenerbahçe lehine kararlar veren hakemin atanmasını manidar buluyoruz. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Hak geçerli olduğu zaman Galatasaray, RAMS Park'ta şampiyon olacaktır."

        REKLAM

        ERDEN TİMUR: EN ÖNEMLİ ŞEY G.SARAY'IN BİRLİKTELİĞİ

        Erden Timur da görevlerinde 2 yılı doldurmak üzere olduklarını vurgulayarak, "Acısıyla tatlısıyla güzel zaman geçirdik. Taraftar olarak Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyordum. Yönetici olduktan sonra da dış dünyayla ilişkiler kurunca büyüklüğümüzü daha çok gördüm. Aslında potansiyelimizi tam anlamıyla kullanamıyoruz. En önemli şey Galatasaray'ın birlikteliği. Bu birliktelik maalesef yaralanmaya müsait. Birlikteliği muhafaza etmemiz lazım. Bu birliktelik başarıyı getiriyor. Bu tesislerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Alp Yalman ise Galatasaray'a gelen her yeni yönetimin kulübü geliştirdiğini belirterek, "Dursun başkan eksik olmasın, temel ile tuğlaları koydu. Kendisine ve kuruluna uğurlu seneler diliyorum." dedi.

        FARUK SÜREN: OKAN HOCA DİREKSİYONU ELİNE ALDI

        Faruk Süren, 17 Mayıs 2000'de kazanılan büyük başarıya değinerek, "Bu başarıyı tekrarlamamız lazım. Mayıslar bize yakışıyor. Florya'daki tesislerde güçlü bir takım çıktı. Çok değerli bir kupayı camiaya ve ülkemize kazandırdılar. Bugün çok güzel bir tesis gördük. Bu bir mesajdı. Yaptığımızın belki de bir yukarısını yapmamız lazım. Okan hoca direksiyonu eline aldı. O hedefe götürecek bizi. Rakibimizi mağlup edip sezonu kupayı bitirelim." diye konuştu.

        Adnan Polat da 17 Mayıs'ın kendisi için de çok anlamlı olduğunu anlatarak, "Üç sene önce 17 Mayıs'ta bir torunum oldu. Saat 19.05'de doğdu. Babası da ismini 'Aslan' koydu. Bu tesisleri de gördüğüm için çok mutluyum. Yönetim kurulunun burası için çok mücadele ettiğini biliyorum. Kulüplerin ve ülkenin ekonomisine rağmen bu tesislere taşınmak, çok önemli. Kolay bir iş değil. Yeni bir dünya kuruluyor burada. Geçen zamana ayak uyduruyoruz. Ali Sami Yen yıkılırken ağlamıştım. Florya da yıkılacak ve onun üzüntüsü var bende. Umarım nice şampiyonlukları burada kutlarız." ifadelerini kullandı.

        Burak Elmas da UEFA Kupası zaferiyle ilgili "Dışardan kupayı kazandığımızda güzel geliyor ama arkasında çok büyük bir emek var. Kupayı kazanan takıma teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray, önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Çok güzel bir tesis olacak. Galatasaray, umarım bir kez daha Avrupa zaferi yaşayacak. Bu kulübe başkan olduğum için çok şanslıyım. Ufak bir katkım olduysa çok mutluyum. Kulüp, bu projeyle mali bağımsızlığına kavuştuğu gibi tesislerindeki eksiklerini de gideriyor. Bu yüzden Dursun Özbek ve ekibine destek olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Habertürk Anasayfa