'Korona Günlerinde Şiir'in konuğu Lale Müldür, şiir bursu alarak İtalya'nın Floransa kentine gitti. Müldür'ün şiirlerinden oluşan bir seçki 'Water Music' adıyla Dublin'de yayımlandı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Lale Müldür, 1956'da Aydın'da doğdu. Liseyi Robert Kolej'de bitiren Müldür, şiir bursu alarak İtalya'nın Floransa kentine gitti. Türkiye'ye dönüşünde birer yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümüne devam etti. 1977'de Birleşik Krallık'a giderek Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisansını, Essex Üniversitesi Edebiyat Sosyolojisi Bölümü'nden master derecesini aldı. 1983'te Belçikalı ressam Patrick Jacquart ile evlenerek Brüksel'e yerleşen Lale Müldür, 1986'da yurda döndü.

Lale Müldür'ün 1980'de yayımlanmaya başlayan şiirlerinden bir seçki 'Water Music' adıyla Dublin'de yayımlanan Müldür, Fransız ressam Colette Deblé'nin resimleri üzerine yazdığı şiirler ise Fransız Enstitüsü'nden 'Yağmur Kızı Böyle Diyor' adıyla Fransızcaya çevrildi.

ŞİİR KİTAPLARI

* Uzak Fırtına (1988)

* Voyıcır II (Ahmet Güntan ile birlikte - 1990)

* Seriler Kitabı (1991)

* Kuzey Defterleri (1992)

* Buhurumeryem (1993)

* Divanü Lügat-it-Türk (1998)

* Saatler / Geyikler (2001)

* Ultrazon'da Ultrason (2006)

* Güneş Tutulması 1999( 2008 )

* Medine Ve Kavun Likörü (Seyhan Özdamar ile birlikte - 2009

* Siyah Sistanbul (2011)

DENEME

* Anne Ben barbar mıyım? (1998)

* Haller Leyla (2006)

ROMAN

* Bizansiyya (2007)

DESTİNA

Dün gece sen uyurken

İsmini fısıldadım

Ve hayvanların korkunç

Öykülerini anlattım

Dün gece sen uyurken

Çiçeklere su verdim

Ve insanların korkunç

Öykülerini anlattım onlara

Dün gece sen uyurken

Yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana

İşte bu yüzden, sırf bu yüzden

Yeni bir isim verdim sana

Destina

Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede

İşte bu yüzden, sırf bu yüzden işte

Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için

Seni bu denli yıktıkları için

Yaşamımın gizini vereceğim sana

BUĞU BANYOSU

Kırgızistan'da batık bir vadide

Men seni bela sandım.

Kalbimden uzakta çok uzakta bir kurt öldü.

Şarap kızılı bir lale sızıpdur şimdi orada farkında mısın?

Geceyarısı batkıları ve al kanlar içinde ekşimden öle budum.

Yıllar ve yıllar var ki Bizansiyya'nın tungasında erguvani balıkçıl gibi yaşadım.

Çünk heeç, heç görmedim dosttan vefa. Gözyaşım duştu.

Gözelsiz, vefasız, hakikisiz

Meleksiz, çeçeksiz, heykelsiz

Ben bu yerde yaşamadım.

Sonunda bir gün könlüme bir buğu banyosu yaptım.

Bulanık bir yağmur yağdı. Batkın eşklerden kendimi kurtarıp başka bir tür Aşk'lara aldım.

Ben bu Aşk'a düşeli kimse yüzüm bakmaz.

Sevmiş bulundum güzelim gayri ne çare.

Ela gözlerim teninizin en derenlerine getti.

Batıl bir evlenme yaşadım. Sevsem de öldürüyorlardı

Sevmesem de. Düşerler onlar da yıkılıp düşer bir gün.

Heeç ağlamadım. Mavi kuzgun buğday başaklarını sıyırdı.

Gözyaşım duştu. Ben bu yerde heç yaşamadım.

PERŞEMBE: Melisa Gürpınar

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ