20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı'nın '100 Türk Edebiyatçısı'ndan biri olan Cahit Külebi, 9 Ocak 1917'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Külebi, öğretmen okulundayken Reşit Rahmeti Arat'ın desteğiyle Almanya ve Fransa'da dil eğitimi aldı. İlk şiirleri 1938'de Gençlik Dergisi'nde yayımlandı. 1940 sonrasında başlayan şiirin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yer edindi. Bir röportajında şiir tarzını ''Benim şiirim sanıyorum bir tür gerçekçi şiirdir bir yönden ise bir tür yeni romantik şiir ile tepki şiiridir'' sözleriyle tanımladı.
Cahit Külebi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da hocası olduğu İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrenim görürken müdür Fuat Köprülü'nün kendisine şiir yazdığı için kızacağını düşündüğünden dolayı 'Külebi' mahlasını ilk kez bu yıllarda kullanmaya başladı. Soyadı Kanunu çıktıktan sonra ailesini aldığı 'Erencan' yerine 'Kulebi'yi kullandı.
Antalya Lisesi'nde stajyer edebiyat öğretmenliği, Ankara Devlet Konservatuarı'nda ve Ankara Gazi Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Cahit Külebi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başmüfettişliği ve Kültür müsteşarı İsviçre kültür ataşesi ve öğrenci müfettişi görevlerinde de bulundu. 1973'te kendi isteğiyle emekliye ayrılan Cahit Külebi, 1983'e kadar Türk Dil Kurumu'nda çalıştı. Şiirleri; 21 dile çevrilerek bu konuda oldukça büyük bir başarıya imza attı.
20 Haziran 1997'de 80 yaşında vefat eden Cahit Külebi, Ankara'da defnedildi.
2010'da ailesinin isteği üzerine naaşı Niksar'a taşınarak şair Erzurumlu Emrah Türbesi'nin yanına defnedildi.
ŞİİR KİTAPLARI
* Atatürk Kurtuluş Savaşında (1952)
* Yeşeren Otlar (1954)
* Süt (1965)
* Şiirler (1969)
* Türk Mavisi (1973)
* Sıkıntı ve Umut (1977)
* Yangın (1980)
* Bütün Şiirleri (1982)
* Güz Türküleri (1991)
* Bütün Şiirleri (1997)
* Güzel Yurdum (1996)
* Zerdali ağacı(1990)
* Rüzgâr (1949)
* Kamyonlar Kavun Taşır
* Biz Biliriz Bizim İşlerimizi
* Herkesin Bir Derdi Var
* Ekin'in Göz Yaşları
* Sana Borçluyuz
* Alacakaranlıkta
* Çürüyen Otlar
* Özgürlük
* Uçak Yolculuğu
ANI KİTABI
* İçi Sevda Dolu Yolculuk (1986)
DÜZ YAZI KİTABI
* Şiir Her Zaman (1985)
MANZUM ESER KİTABI
* Atatürk Kurtuluş Savaşında (1952)
ÖDÜLLERİ
* Türk Dil Kurumu Sanat Ödülü (Yeşeren Otlar - 1955)
* Yeditepe Şiir Ödülü (Yangın - 1981)
MUSTAFA KEMAL
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Sel'am durdu kayığı, çaparı, takası
Selam durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman
Duman değildi bu!
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil!
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.
Selâm vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in halini bir görmeliydi.
Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.
CEBECİ KÖPRÜSÜ
Cebeci köprüsünün üstü
Karınca yuvasına benziyor.
Hamallar, körler, topallar
Oturmuş nasibini bekliyor.
Cebeci köprüsü yüksek,
Altından tren geçiyor.
Ya benim aklımdan geçenler?
Kimse bilmiyor.
Şu dünya güzelim dünya
Tıkır tıkır işliyor,
İnsanlar insanlar insanlar
Neden böyle çekişir durur?
Aklım ermiyor.
Cebeci köprüsünün korkulukları
Kara boyalı.
Daha böyle köprülerden geçersin çok
Cahit Külebi!
ANLARSIN
Bir gece habersiz bize gel
Merdivenler gıcırdamasın
Öyle yorgunum ki hiç sorma
Sen halimden anlarsın
Sabahlara kadar oturup konuşalım
Kimse duymasın
Mavi bir gökyüzümüz olsun
Kanatlarımız dokunarak uçalım
İnsanlardan buz gibi soğudum
İşte yalnız sen varsın
Öyle halsizim ki hiç sorma
Anlarsın
ÇARŞAMBA: Ahmet Hamdi Tanpınar
'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ
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