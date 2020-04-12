Eski Kadınlar

'Korona Günlerinde Şiir'in konuğu 'İkinci Yeni Şiiri'nin öncü şairlerinden Cemal Süreya, şiirin yanı sıra deneme, eleştiri, günlük ve antoloji türlerinde de kitaplar yazdı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, Türk şiirinde modernist bir hareket olan 'İkinci Yeni Şiiri'nin öncü şairlerinden biridir.

İlk şiir denemelerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da asıl şiir çalışmaları üniversite yıllarında başladı. Şiirin yanı sıra deneme, eleştiri, günlük ve antoloji türlerinde de kitaplar yazan Cemal Süreya'nın eserlerinde en sık işlediği temalar; 'Aşk', 'Kadın', 'Yalnızlık', 'Sosyal ve siyasal eleştiriler', 'Ölüm - Tanrı düşüncesi', 'Portreler' ve 'Manzum poetika'dır.

Ayrıca çocuklar için ele aldığı yazılardan oluşan ve daha sonra kitaplaştırılan 'Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi', Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 temel eser listesinde 30'uncu sırada yer aldı.

Sanat hayatı boyunca çeşitli mahlaslar kullanan Cemal Süreya, 'Cemal Süreyya' adını kullanırken girdiği bir iddia sonucu soyadındaki 'y' harflerinden birini attı.

Sosyalist bir dünya görüşüne sahip olan Cemal Süreya, yayımladığı Papirüs Dergisi'nde edebî görüşlerini açıklamasının yanı sıra dergiyi bir aydın olarak fikirlerini ortaya koymak için araç olarak kullandı.

1931'de doğan Cemal Süreya, 9 Ocak 1990'da girdiği şeker koması sonucu 59 yaşında vefat etti.

1991'den itibaren Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından Cemal Süreya Şiir Ödülü veriliyor.

ÖDÜLLERİ

* Yeditepe Şiir Armağanı (Üvercinka)

* Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü (Göçebe)

* Necatigil Şiir Ödülü (Sıcak Nal ile Güz Bitigi)

ŞİİR KİTAPLARI

* Üvercinka (1958)

* * Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973)

* Uçurumda Açan (1984; Sevda Sözleri içinde)

* Sıcak Nal (1988)

* Güz Bitigi (1988)

* Sevda Sözleri (1990; bütün şiirleri)

DÜZYAZI KİTAPLARI

* Şapkam Dolu Çiçekle (1976)

* Günübirlikler (1982)

* Onüç Günün Mektupları (1990)

* Günler (1991)

* 99 Yüz İzdüşümler/Söz Senaryosu (1991)

* Aydınlık Yazıları/Paçal (1992)

* Oluşum'da Cemal Süreya (1992)

* Folklor Şiire Düşman (1992)

* Papirüs'ten Başyazılar (1992)

* Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi (1993)

ANTOLOJİ

* Mülkiyeli Şairler (1966)

* 100 Aşk Şiiri (1967)

SÖYLEŞİ

* Güvercin Curnatası (1997)

Cemal Süreya'nın bazı yazıları, ölümünden sonra Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği tarafından kitaplaştırıldı.

ESKİ KADINLAR

Baktık çıldırmak işten değil

Söndürüp attık cigaramızı

Baktık olacak gibi değil

Bir adam düşündük camların arkasında

Baktık beyaz pardesülü burunlu

Bir adam birdenbire peydahlandı

Kaptığımız gibi şapkamızı eski

O eski kadınları bilirsiniz

Keder basınca bilhassa hatırlanan

Sokaklarda yaşanmış veya evde

Karanlığın ortalık yerinde beyaz

Ve sevgili olan enine boyuna

Baktık olacak gibi değil

Kaptık şapkamızı dışarı çıktık

Ama gel ki kazın ayağı öyle değil

Baktık değişen bir şey yok ortalıkta

İki kişi bezik oynuyordu veya tavla

Birinin zavallı olduğunu gördük

O zavallı kadınları bilirsiniz

Sevildimi pekalâ sevilebilen

Geceyken yağmurluyken hava

İyice inceltip ufak yüzlerini

Birebir gelirler yağmura karanlığa

O eski kadınlar o zavallı

8.10 VAPURU

Sesinde ne var biliyor musun

Bir bahçenin ortası var

Mavi ipek kış çiçeği

Sigara içmek için

Üst kata çıkıyorsun

Sesinde ne var biliyor musun

Uykusuz Türkçe var

İşinden memnun değilsin

Bu kenti sevmiyorsun

Bir adam gazetesini katlar

Sesinde ne var biliyor musun

Eski öpüşler var

Banyonun buzlu camı

Birkaç gün görünmedin

Okul şarkıları var

Sesinde ne var biliyor musun

Ev dağınıklığı var

İkide bir elini başına götürüp

Rüzgarda dağılan yalnızlığını

Düzeltiyorsun.

Sesinde ne var biliyor musun

Söyleyemediğin sözcükler var

Küçücük şeyler belki

Ama günün bu saatinde

Anıt gibi dururlar

Sesinde ne var biliyor musun

Söylenmemiş sözcükler var

HÜZÜN KUŞLARI

Ben bütün hüzünleri denemişim kendimde

Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını

Bir bir denemişim bütün kelimeleri

Yeni sözler buldum seni görmeyeli

Kuliste yarasını saran soytarı gibi

Seni görmeyeli

Kasketim eğip üstüne acılarımın

Sen yüzüne sürgün olduğum kadın

Kardeşim olan gözlerini unutmadım

Çık gel bir kez daha beni bozguna uğrat

Sen tutar kendini incecik sevdirirdin

Bir umuttum bir misillemeydin yalnızlığa

Şanssızım diyemem kendi payıma

Hain bir aşk bu kökü dışarda

Olur böyle şeyler ara sıra

Olur ara sıra

SALI: Cahit Zarifoğlu