Korona günlerinde kültür - sanat sayfasında her gün bir şairimizin şiirleri yer alacak. Şiirlerini okumakla kendimizi iyi hissedeceğimiz şairlerden ilki Sabahattin Ali

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Korona günlerinde kültür - sanat sayfasında her gün bir şairimizin şiirleri yer alacak. Türk edebiyatının ünlü şairi ve yazarı kısa ömründe bir çok esere imza atan, şiirlerini okumakla kendimizi iyi hissedeceğimiz Sabahattin Ali, 'Korona Günlerinde Şiir'in ilk şairi...

ALDIRMA GÖNÜL

Başın öne eğilmesin

Aldırma gönül aldırma

Ağladığın duyulmasın

Aldırma gönül, aldırma

Dışarda deli dalgalar

Gelip duvarları yalar

Seni bu sesler oyalar

Aldırma gönül, aldırma

Görmesen bile denizi

Yukarıya çevir gözü

Deniz dibidir gökyüzü

Aldırma gönül, aldırma

Dertlerin kalkınca şaha

Bir sitem yolla Allah'a

Görecek günler var daha

Aldırma gönül, aldırma

Kurşun ata ata biter

Yollar gide gide biter

Ceza yata yata biter

Aldırma gönül, aldırma

BEN GENE SANA VURGUNUM

Seneler sürer her günüm

Yalnız gitmekten yorgunum

Zannetme sana dargınım

Ben gene sana vurgunum.

Başkalarına gülsem de

Senden uzakta kalsam da

Sevmediğini bilsem de

Ben gene sana vurgunum.

Dağları aşınca başım

Geri kaldı her yoldaşım

Gel sevgilim, gel kardaşım

Ben gene sana vurgunum.

Gönlüm seninkine yârdı

Aynı şeyleri duyardı

Ayaklarımız uyardı

Ben gene sana vurgunum.

İtilmiş, tekmelenmişim

Doğduğum günde yanmışım

Yalnız sana güvenmişim

Ben gene sana vurgunum.

GÖKLERDE KARTAL GİBİYDİM

Göklerde kartal gibiydim.

Kanatlarımdan vuruldum

Mor çiçekli dal gibiydim,

Bahar vaktinde kırıldım.

Yar olmadı bana devir,

Her günüm bir başka zehir

Hapishanelerde demir

Parmaklıklara sarıldım.

Coşkundum pınarlar gibi,

Sarhoştum rüzgarlar gibi

İhtiyar çınarlar gibi

Bir gün içinde devrildim.

Ekmeğim bahtımdan katı,

Bahtım düşmanımdan kötü

Böyle kepaze hayatı

Sürüklemekten yoruldum.

Kimseye soramadığım,

Doyunca saramadığım,

Görmesem duramadığım

Nazlı yarimden ayrıldım.

CUMARTESİ: YILMAZ ERDOĞAN