'Korona Günlerinde Şiir'in konuğu Ataol Behramoğlu, 9 farklı türde kitap yazarak edebiyatta önemli bir yer edindi. Behramoğlu'nun şiirleri İngilizce, İtalyanca ve Japoncaya çevrildi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Ataol Behramoğlu, 13 Nisan 1942'de, Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğu olarak babasının yedek subaylığı sırasında Çatalca'da doğdu.

Çocukluk ve ilk gençlik yılları, ziraat müdürü olan babasının görevi nedeniyle Türkiye'nin çeşitli yörelerinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Kars'ta öğrenim gördü. İlk, orta ve lise öğrenimini ise Çankırı'da tamamladı.

Bir süre Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam ettikten sonra aynı fakültenin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

İlk şiir kitabı 'Bir Ermeni General' 1965'te, kitaplaşan ilk çevirisi 'İvanov' ise 1967'de basıldı. Mihail Yuryeviç Lermontov'dan ilk şiir çevirilerini de bu dönemde yaptı.

* Kendi yaptığı seçmeyle 'Beyaz, İpek Gibi Yağdı Kar' adıyla Cumhuriyet kitapları arasında yer aldı.

* 2008'de Texas Üniversitesi Yayınları tarafından Prof. Walter G.Andrews'un çevirileri ve Laurent Mignon'un önsözüyle şiirlerinden seçmeler ABD'de yayımlandı.

* Şiirlerinden Japonca, İtalyanca gibi dünyanın belli başlı dillerine yapılan çevirileri 2010'da Bulgarca olarak yayımlanan kitabı izledi.

* Puşkin'in 'Tüm Öykü ve Romanları' ile büyük Rus şairinin şiirlerinden seçmeler, Çehov'un 'Büyük Oyunlar'ı Ataol Behramoğlu çevirisiyle Türkiye İş Bankası Klasikler dizisinde yayımlandı.

* Dostoyevski'den çevirdiği 'Puşkin Üzerine Konuşma', Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları arasında yer aldı.

KİTAPLARI

* Şiir: 25

* Deneme - İnceleme:17

* Anı: 1

* Gezi: 2

* Oyun: 1

* Mektup. 2

* Çocuk: 4

* Antoloji: 5

* Çeviri:15

MELANKOLİ

Ey sokaklarında yıllarca avare dolaştığım

İçinde ilk aşkımı yaşadığım küçük şehir

Umutsuz akşamlarımda sesini duyduğum lir

Sihrinde ilk acıyı tattığım

Ey sarhoş akşamlarımın biricik tesellisi

İlk şiirlerimdeki biricik dert ortağım fener

Soğuk kış geceleri ısındığım kalorifer

Gitgide uzaklaşan tren sesi

Ey en masum arzularımı gizleyen oda

Yıldızlarla dost eden küçük pencere

Her akşam gönlümün dilediği yere

Götüren sihirli araba

Ey en içli en yanık türkülerimi duymayan

Rüzgârı saçlarımı dağıtan sokak

Ve ey saçı ak gönlü ak

Anneciğim pencerede ağlayan

Ah biliyorum güç gelecek sizlere

Ama artık gitmek geliyor içimden

Bir sabah masmavi bir bulutun peşinden

Dönüşü olmayan yerlere

KEDİ

"Elveda, elveda" ne güzel.

Üçüncü, uyumu bozuyor.

"Elveda, elveda, elveda"

Üstelik kediye benziyor.

Adamın kafası kocaman

Cebinde Sartre'dan bir roman

Sağına soluna bakmadan

Belki de cennete gidiyor

Ataol yağmuru sevmiyor

Saati sormayın korkuyor

Ne zaman rakıya otursam

Üçüncü elveda geliyor

AMCAM ŞAİR BEN ŞAİR

Gidip şarap almalı beş kuruşluk da fülüt

İçip içip sonra da bir güzel ağlamalı

Topal Ulviye var ya, hangi gecekondulu

Genelevin üstüne şıp diye damlamalı

Aktarın karısından umutlar kesik artık

Beyaz bi laf söylense memeler otuz iki

Ellerine mozarttan uzansam usulcacık

Kolları bileklerden dirseğe bilezikli

Bu dünyada ya adam olmalı ya da zengin

Amcamsa sabah sabah burnu çay bardağında

Ha babam şiir yazar şu cennet vatanına

Tam gülesim gelecek, pırr... sekiz on güvercin

PAZARTESİ: Ahmed Arif

'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ